Atklāj drona notriekšanas detaļas: bīstamais objekts likvidēts Bērzgales pagastā, notiek atlūzu meklēšana
Šorīt Latvijas teritorijā ielidojušais drons notriekts Rēzeknes novada Bērzgales pagastā, pirmdien preses konferencē norādīja Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieka vietnieks atbalsta jautājumos brigādes ģenerālis Kaspars Zdanovskis.
Zdanovskis skaidroja, ka dronu iznīcināja plkst. 10.05. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis norādīja, ka patlaban nevar pateikt, kāda tipa drons tas ir un no kuras valsts tas ielidojis.
NATO iznīcinātāji šorīt neitralizēja ārvalstu dronu, kas krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā bija ielidojis Latvijas teritorijā 🇱🇻✈️#WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/07blbd7TUw— NBS (@Latvijas_armija) June 8, 2026
Jau ziņots, ka pirmdien Latvijas gaisa telpā ielidojušais drons notriekts netālu no Rogovkas Rēzeknes novadā, apliecināja novada domes priekšsēdētājs Guntars Skudra (JV).
Viņš pašlaik ir ceļā uz notikuma vietu, taču saskaņā ar sākotnējo informāciju īpašumi vai cilvēki pēc sprādziena nav cietuši. Meklēt drona atlūzas esot norīkoti arī zemessargi.
NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas notriekuši Krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā Latvijā ielidojušo ārvalstu bezpilota lidaparātu. Drons notriekts Latgalē starp Rēzekni un Kārsavu.
Drona notriekšana notikusi pirmo reizi, kopš Latvijas gaisa telpā tiek fiksēti no ārzemēm ielidojuši droni. Tāpat Nacionālie bruņotie spēki informēja, ka iespējamais apdraudējums gaisa telpā ir beidzies. Pirmdienas rītā bija izsludināts iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Alūksnes, Ludzas, Balvu un Rēzeknes novados, kā arī Rēzeknē.