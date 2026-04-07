Vecpilsētas teātris ar vērienu nosvin 30 gadu jubileju. FOTO
Mazajā ģildē ar plašu vērienu savu trīsdesmit gadu pastāvēšanas jubileju nosvinēja viens no redzamākajiem Rīgas amatierkolektīviem – Vecpilsētas teātris, kuru vada režisore Edīte Neimane. Līdz pēdējai iespējai pārpildītajā Mazās ģildes Lielajā zālē bija sapulcējušies sveicēji - teātra cienītāji, viņu vidū. arī oficiālie pārstāvji no Latvijas Nacionālā kultūras centra, Rīgas domes un citi.
Kā uzsvēra sanākušie Rīgas kultūras dzīve nebūtu iedomājama bez šī teātra darbības, kura repertuārā ir iestudēta arī pasaules klasika, piemēram Tenesija Viljama “Stikla zvērnīca” un “Vasara un dūmi”, Viljama Šekspīra “Karalis Līrs”, Antona Čehova “Ķiršu dārzs” un “Bildinājums”, Žana Pola Sartra “Aiz slēgtām durvīm”, Albēra Kamī “Pārpratums”, Henrika Ibsena “Leļļu nams”, Bertolda Brehta, Antuāna de Sent Ekziperī, Stefana Cveiga un Agatas Kristi darbu dramatizējumi, Annas Frankas dienasgrāmata un citi. Bez ievērības nav palikusi arī latviešu dramaturģija – Lelde Stumbre, Anšlavs Eglītis, Rūdolfs Blaumanis, Gunārs Priede (“Četri balti krekli”), Inga Ābele (“Sala”) un citi.
Vecpilsētas teātris gan savu darbību uzsāka tā patālāk no vecpilsētas – kultūras namā “Draudzība” Sarkandaugavā kā Nomales teātris, bet vēlāk pārcēlās uz Vecrīgu – vispirms uz Mākslas darbinieku namu, bet tagad uz “Mazo ģildi” un mainīja savu nosaukumu. Tagad tas ir Rīgas pašvaldības kultūras un tautas mākslas centra “Mazā ģilde” kolektīvs, kurā spēlē 17 aktieri. Viņi vidū ir arī vairāki sabiedrībā pazīstami cilvēki, piemēram, kādreizējais Latvijas Televīzijas diktors Uldis Štokmanis un jau daudzus gadus Latvijā dzīvojošā brazīliete Solange Karlauskis, trupā darbojas arī izdevniecības “Rīgas Viņi” darbinieks, maketētājs Gunārs Rutkis.
Teātri jau kopš tā pirmsākumiem vada režisore Edīte Neimane - pieredzējusi latviešu teātra režisore un pasniedzēja, kura ir cieši saistīta ar amatierteātru kustību Latvijā. Viņa ir arī Salaspils teātra mākslinieciskā vadītāja un režisore, bija pasniedzēja Latvijas Kultūras koledžā, izglītību ieguvusi Klaipēdas (Lietuva) Universitātē teātra režijas specialitātē.
Latvijas amatieru teātru asociācija par Vecpilsētas teātra jubileju raksta: “Mazās ģildes Lielajā zālē valdīja īpašs radošs pacēlums – savu 30 gadu jubileju svinēja Vecpilsētas teātris, priecējot ar uzvedumu “...mēs turpinām!”. Lai skatuves dēļi vienmēr ir droši, prožektori – spoži un skatītāju aplausi – nerimstoši! Uz nākamajiem trīsdesmit!”
Vecpilsētas teātri jubilejā ar savu muzikālo uzstāšanos sveica Salaspils teātra aktieri, arī “Radio Skonto” dīdžejs, LTV raidījuma “4. studija” vadītājs un dueta “Neprāts” dalībnieks Aleksandrs Tuguševs.
“Teātra spēles prieks uz Vecpilsētas teātra skatuves ir pulcējis dažāda vecuma un profesiju pārstāvjus, kas režisores Edītes Neimanes vadībā rada, eksperimentē, improvizē par mūžīgajām tēmām: ticība, vara, vientulība, naids, mīlestība, atspoguļojot tās gan ārzemju, gan latviešu autoru darbu iestudējumos. Teātris regulāri piedalās Rīgas amatierteātru festivālā „Rīga spēlē teātri” un vairākus gadus ir bijis laureātu skaitā. Teātris ar panākumiem piedalījies gan pašmāju, gan starptautiskajās teātru skatēs un festivālos Bulgārijā, Polijā, Lietuvā un Austrijā,” vēsta “Mazā ģilde”.