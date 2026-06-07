“Golden Knights” otrajā pagarinājumā uzvar “Hurricanes” un pārņem vadību Stenlija kausa finālsērijā
Vegasas "Golden Knights" sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa finālsērijas trešajā mačā izcīnīja uzvaru otrajā papildlaikā un sērijā līdz četriem panākumiem izvirzījās vadībā ar 2-1.
Finālsērijas trešajā spēlē "Golden Knights" mājās ar 5:4 (0:0, 4:0, 0:4, 0:0, 1:0) pārspēja Karolīnas "Hurricanes".
Otrā perioda ievadā divi laukuma saimnieku vārtu guvumi netika ieskaitīti, bet trešdaļas turpinājumā nepilnu septiņu minūšu laikā "Golden Knights" panāca 4:0. Trešdaļas vidū vairākumā pirmos vārtus guva Tomāšs Hertls, kamēr trīs precīzi metieni padevās Mičelam Mārneram.
Trešajā trešdaļā pēc spēlētām četrām minūtēm Lasvegasas komanda tika pie soda metiena, kuru izpildīt devās Mārners, taču "Hurricanes" vārtsargs Brendons Busi, kurš trešdaļas ievadā nomainīja Frederiku Andersenu, atvairīja Mārnera metienu.
Perioda turpinājumā "Hurricanes" guva trīs vārtus 39 sekunžu nogrieznī, precīziem esot Džordanam Martinokam, Teiloram Holam un Džordanam Stālam, un mazāk kā divas minūtes līdz pamatlaika beigām vairākumā vēl vārtus guva Andrejs Svečņikovs, kurš panāca neizšķirtu 4:4.
Pirmajā pagarinājumā vārti netika gūti, bet otrajā pēc spēlētām nepilnām sešām minūtēm "Golden Knights" aizsargs Šea Teodors izpildīja metienu pa vārtiem, ripa no pretinieka nūjas lāpstiņas atlēca un no aizmugures trāpīja Busi pa kājsargu, ripai nonākot "Hurricanes" vārtos.
Uzvarētāju rindās Mārners spēli noslēdza ar četriem (3+1) punktiem, Teodors tika pie vārtiem un rezultatīvas piespēles, un Breidens Maknabs tika pie divām rezultatīvām piespēlēm. "Hurricanes" vienībā Stāls tika pie diviem (1+1) punktiem, kamēr Sebastian Aho izcēlās ar divām rezultatīvām piespēlēm.
Mājinieku vārtus sargāja Kārters Hārts, kurš tika galā ar 29 raidījumiem. Otrā laukuma pusē Andersens, kurš pēc otrā perioda tika nomainīts atvairīja 12 ripas, bet Busi tika galā ar 18 metieniem.
Nākamās finālsērijas spēles pēc Latvijas laika paredzētas 10. jūnijā Lasvegasā, 12. jūnijā Roli un, ja nepieciešams, arī 15. jūnijā Lasvegasā un 18. jūnijā Roli.
"Golden Knights" ir 2023. gada Stenlija kausa ieguvēja, bet "Hurricanes" trofeju izcīnīja 2006. gadā.
Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras, bet "Oilers" nepārvarēja pirmo kārtu.