Trīs valstis atklājušas jaunu “Zīda ceļu”, apejot Krieviju
Turcija, Gruzija un Azerbaidžāna ir atklājušas dzelzceļa satiksmi maršrutā Baku–Tbilisi–Karsa. Jaunais posms ir daļa no Transkaspijas maršruta, kas savieno Āziju un Eiropu, apejot Krieviju.
Kā ziņo Turcijas mediji, oficiālā dzelzceļa maģistrāles atklāšanas ceremonija, kura turpmāk darbosies ar pilnu jaudu, notika Gruzijas pilsētā Ahalkalaki pie Turcijas robežas.
“Dzelzceļa līnija Baku–Tbilisi–Karsa ir viens no nozīmīgākajiem transporta projektiem, kas īstenots, pateicoties trīs valstu kopīgiem centieniem. Kopš 2017. gada tā ir devusi būtisku ieguldījumu Vidējā koridora attīstībā un spēlējusi nozīmīgu lomu saikņu stiprināšanā starp Āziju un Eiropu. Šodien, noslēdzoties infrastruktūras darbiem Gruzijas posmā, mēs pārejam jaunā līnijas efektīvākas un rezultatīvākas izmantošanas posmā,” paziņoja Turcijas transporta un infrastruktūras ministrs Abdulkadirs Uraloglu.
Amatpersona piebilda, ka dzelzceļa līnija Baku–Tbilisi–Karsa ir ne tikai reģionāls transporta projekts, bet arī stratēģiska iniciatīva, kas nosaka globālās integrācijas nākotni.
“Koridori ar lielu caurlaides spēju, kas ir uzticami, prognozējami un nepārtraukti, šodien ir svarīgāki nekā jebkad agrāk. Pasaulei pašlaik ir vajadzīgi nevis vienkārši jauni tirdzniecības ceļi, bet uzticami tirdzniecības ceļi. Tāpēc mēs uzskatām par ārkārtīgi nozīmīgu to, ka BTK dzelzceļa līnijas caurlaides spējas palielināšana ir pabeigta tieši šajā laikā,” sacīja Uraloglu.
Palielinoties maģistrāles jaudai, Baku–Tbilisi–Karsas posma loma Transkaspijas maršrutā pieaugs, ir pārliecināti projekta dalībnieki.