Vecpilsētas teātra Monologi pandēmijas laikā

Vecpilsētas teātra (režisores Edītes Neimanes vadībā) aktieri videoformātā ierunājuši monologus no dažādām izrādēm – gan no jau repertuāra, gan vēl tikai mēģinājuma procesā esošajām lugām.

Vineta Vintere un Uldis Štokmanis iepazīstina ar dialogiem no somietes Īrisas Kukkia lugas “Cilvēcīgais cilvēks”, Diāna Zemribo – no Braiena Frīla “Dejas Lūnasa svētkos”, Dace Nebēdniece un Agita Skujiņa no Ingas Ābeles “Salas”, Mārtiņš Eglītis no Tenesija Viljamsa “Vasaras un dūmi”, Solanža Karlauskis, Guntis Arājs un Signe Ķipure no Žana Pola Sartra “Aiz slēgtām durvīm”.

Jāuzsver, ka Gunta Arāja Garsēna monologs no Nobela prēmijas laureāta, franču filozofa, rakstnieka un dramaturga Žana Pola Sartra (1905-1980) lugas “Aiz slēgtām durvīm” ierunāts un izspēlēts uz Kuldīgas novada Turlavas pagasta Klosteres Jāmaiķu muižas skatuves. Pašlaik 1880. gadā celtā muiža jau vairākus gadus pilnībā ir pamesta, bet tur vēl saglabājušās līdz 1974. gadam esošās Klosteres skolas zāles/skatuves aprises. Ja drīzumā netiks īstenots Jāmaiķu muižas glābšanas plāns tad šī varētu būt pēdējā izrāde, kura nospēlēta uz šīs muižas skatuves.

Guntis Arājs uz Jāmaiķu muižas skatuves Garsēna lomā Žana Pola Sartra lugā “Aiz slēgtām durvīm”. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

Vecpilsētas teātra Monologus var skatīties gan “Youtube” kanālā, gan teātra “Facebook” profilā.

Radošā snaudā nav ieslīdzis arī otrs Edītes Neimanes vadītais teātris – Salaspils teātris. Tā, piemēram, valsts svētkos salaspilieši savā “Facebook” lapā publicējuši atskaiti, kā viņi 4. maijā klāja baltos galdautus.