Svētdien gaisa temperatūra pakāpsies līdz +24 grādiem
Foto: LETA
Vietām iespējams arī pērkona negaiss.
Sabiedrība

Svētdien gaisa temperatūra pakāpsies līdz +24 grādiem

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Jauns.lv/LETA

Dienas pirmajā pusē pastiprināsies anticiklona ietekme - laiks būs saulains, vietām debesis aizklās mākoņi un nokrišņi nav gaidāmi, liecina sinoptiķu prognozes.

Svētdien gaisa temperatūra pakāpsies līdz +24 grād...

Pēcpusdienā no dienvidiem debesis pakāpeniski aizklās mākoņi, kas vietām dienvidrietumu rajonos atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Vējš būs lēns, un gaiss iesils līdz +19..+24 grādiem.

Rīgā diena iesāksies ar saulainu laiku, vakarā debesis apmāksies. Diena būs sausa, gaisam iesilstot līdz +22..+24 grādiem. Pūtīs lēns vējš.

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