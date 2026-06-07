Vietām iespējams arī pērkona negaiss.
Sabiedrība
Šodien 07:59
Svētdien gaisa temperatūra pakāpsies līdz +24 grādiem
Dienas pirmajā pusē pastiprināsies anticiklona ietekme - laiks būs saulains, vietām debesis aizklās mākoņi un nokrišņi nav gaidāmi, liecina sinoptiķu prognozes.
Pēcpusdienā no dienvidiem debesis pakāpeniski aizklās mākoņi, kas vietām dienvidrietumu rajonos atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Vējš būs lēns, un gaiss iesils līdz +19..+24 grādiem.
Rīgā diena iesāksies ar saulainu laiku, vakarā debesis apmāksies. Diena būs sausa, gaisam iesilstot līdz +22..+24 grādiem. Pūtīs lēns vējš.