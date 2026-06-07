Kulinārijas ekspertes Signes Vanagas dzīvē jaunas pārmaiņas
Kulinārijas eksperte un grāmatu autore Signe Vanaga, kuru plašāka sabiedrība iepazina kā Meirāni, vēlas no savām Francijas mājām pārvest uz Latviju savu ģimenes mīluli - Velsas korgiju Getsbiju. Savukārt abiem kaķiem, kas kopā ar ģimeni pārcēlās uz Franciju, tagad tiek meklētas jaunas mājas.
Latvijas sabiedrība Signi Meirāni iepazina kā veiksmīgu kulinārijas eksperti, kas radīja portālu un žurnālu "Četras Sezonas", bet ar sarakstītajām 14 grāmatām aizveda lasītājus īstos kulinārijas ceļojumos. Savus radošos projektus Signe veidoja tandēmā ar vīru dizaineru Armandu Meirānu. Pāra attiecībās ir dzimušas divas meitas – Emīlija un Paula. Sabiedrībā Meirāni par sevi bija radījuši harmoniska un saskanīga pāra iespaidu. Ne velti pēc 11 laulībā nodzīvotiem gadiem abi atkārtoti viens otram teica jāvārdu un atjaunoja laulību solījumus baznīcā, stiprinot savu savienību pēc piedzīvotās attiecību krīzes.
2022. gada novembra izskaņā Signe ar Armandu un abām meitām atvadījās no Pierīgas privātmājas un iekoptā rožu dārza, lai pārceltos uz dzīvi Francijā. No Latvijas viņi devās kopā ar saviem ģimenes četrkājainajiem mīluļiem – Velsas korgiju Getsbiju un diviem britu īsspalvainajiem murrātājiem, lai iekārtotu ģimenes ligzdiņu Francijas pilsētā Lionā. “Jā, pārmaiņas mūsu dzīvē ir notikušas, un šobrīd Lionu saucam par mājām. Tā nekad nebūs dzimtene, bet tās ir mājas, kas man un vīram ir sirdī tuvas. Kā es smejos, laikam iepriekšējā dzīvē esmu bijusi francūziete. Liona ir mūsu mīlestība no pirmā acu skatiena, no pirmās satikšanās, kas ilga deviņu gadu garumā. Mēs zinājām, ka kādreiz noteikti padzīvosim Francijā. Gribējām apgūt franču valodu, mani ļoti interesē šīs valsts kulinārija, mums ir daudz franču draugu, ļoti patīk franču kultūra. Pirmo reizi, kad te ieradāmies, vēl nedomājām par pastāvīgu dzīvošanu, bet norunājām – ja kādreiz tā notiks, tā noteikti būs Liona,” pārceļoties uz dzīvi Francijā, sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" stāstīja kulinārijas eksperte.
Dzīves sākšana jaunā valstī mēdz būt izaicinājumu pilna, un pērnā gada sākumā daudzus pārsteidza Signes Meirānes publiskais paziņojums, ka pēc gandrīz 20 gadiem laulībā abi ar vīru pieņēmuši lēmumu šķirties. Sarunā ar "Kas Jauns", skaidrojot šķiršanās lēmumu, Signe atklāja: “Šķiršanās bija nenoliedzami pareizs solis. Tomēr neko no tā, kas izdzīvots kopā ar Armandu un kā ģimenei, es nemainītu ne pret ko citu. Es visu darītu vēlreiz no pirmās līdz pēdējai dienai.” Pēc šķiršanās Signe nomainīja uzvārdu uz Vanaga un palika ar meitām dzīvot Francijā: “Jo te tagad ir manas mājas.”
Suni sūta uz Latviju, bet kaķiem meklē jaunas mājas
Šajā vasarā kulinārijas eksperte atkal piedzīvo jaunas pārmaiņas. Sociālās vietnes "Facebook" grupā "Latvieši Francijā" Signe Vanaga meklēja padomu, vai kāds šoferis nemēro ceļu no Francijas pilsētas Lionas uz Latviju, jo nepieciešams uz dzimteni pārvest korgiju. Suņuks esot pieradis braukt ar automašīnu, mīl cilvēkus, apskāvienus un ir super draudzīgs. Turklāt, tā kā nekad nav ceļojis ar lidmašīnu, tad Signe meklē, kas viņas mīluli uz Latviju nogādās ar auto.
Savukārt pāris dienu vēlāk tajā pašā grupā Signe sāka meklēt mīļus saimniekus saviem ģimenes murrātājiem: “Es meklēju jaunas mājas saviem britu kaķīšiem. Diemžēl meitai pirms diviem gadiem sākās alerģija. Cerējām, ka ar zālēm tiksim galā, bet diemžēl ne. Un pēc 6 mēnešu domāšanas esam pieņēmuši lēmumu, ka veselības dēļ ir laiks atdot.” Uz šo sludinājumu atsaukušies desmitiem cilvēku, kas gan dod dažādus padomus, kā varētu mazināt alerģijas izpausmes vai pat neitralizēt alerģiju, kā arī ir ļaudis, kas izrādījuši interesi un ir pat gatavi adoptēt Signes ģimenes kaķīšus.
Jautāta, kas rosinājis lielās pārmaiņas saistībā ar mājdzīvniekiem, kulinārijas eksperte ar žurnāla "Kas Jauns" starpniecību skaidro: “Korgijs brauc pie vecākās meitas un uz laiku, kamēr viņa ir Latvijā. Te viņam ir ļoti karsts, un jau pēdējos gadus tā darām. Savukārt par kaķīšiem jau teicu savā ierakstā. Tikai tāpēc, ka meitai ir alerģija, kas paliek arvien stiprāka.”
Līdz ar šīm izmaiņām Vanaga pati gan neplāno pamest Franciju: “Nē, es Latvijā neatgriežos, jo manas mājas ir Francija.” Viņa turpina gan rīkot ekskluzīvas meistarklases Francijā, gan uztur biznesa kontaktus ar Latviju un piedalās dažādos sarīkojumos.