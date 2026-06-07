Ko meklēt kosmētikas līdzekļu sastāvā, lai sagurusī āda atgūtu mirdzumu?
Pēc garās un tumšās ziemas vairāk uzmanības pelnījusi ne tikai sejas, bet arī ķermeņa āda. Tieši pavasarī un vasaras sākumā visbiežāk pamanām, ka tā kļuvusi sausāka, blāvāka un mazāk elastīga. Vietām parādījušies pigmentācijas plankumi, zudis vienmērīgais tonis, un arī ķermeņa aprises vairs nešķiet tik tvirtas, kā gribētos. Ko darīt, lai atgūtu ādas gludumu, mirdzumu un labsajūtu? Par to šoreiz.
Raksta tapšanā konsultēja dermatoloģe Lauma Valeine.
Kas noticis ar manu ķermeņa ādu pēc ziemas?
Apkure un sausais gaiss telpās, aukstums ārā, ziemā valkātais piegulošais un sildošais apģērbs, kā arī regulāras karstas dušas un vannas kopā ar nepietiekamu ūdens uzņemšanu nereti noved pie tā, ka pavasarī ķermeņa āda ir kļuvusi sausa, blāva un zaudējusi dzīvīgumu. Lūk, Laumas Valeines ātrais rīcības plāns un ieteikumi ikdienai, lai situāciju labotu.
- Mazgājoties izmanto siltu, remdenu, bet ne karstu ūdeni! Karsts ūdens ādu burtiski izžāvē un pastiprina virspusējo kapilāru jeb apsārtuma parādīšanos. Ja silta duša patīk, ieteikums ir pēdējās 30 sekundes tomēr noslēgt mazgāšanos ar iespējami vēsāku vai pat aukstu ūdeni.
- Mazgājies ar maigām ziepēm un produktiem, kas paredzēti sausai ādai. Ļoti ieteicamas ir dušas eļļas, kas ādu mitrina un pabaro jau mazgāšanās laikā. Un atceries – mazgāt ar “ziepēm” ķermeņa ādu katru dienu nav nepieciešams!
- Mazgājoties nevajag izmantot abrazīvus dušas sūkļus, jo tas rada mikrotraumas ādā. Pietiek, ja izmantojam vienkārši savas plaukstas.
- Pēc katras mazgāšanās vismaz sausākās ādas vietas ieteicams pabarot ar mitrinošu ķermeņa krēmu vai losjonu. Iespējams, arī tev tas būs pārsteigums, bet nav ieteicams izmantot eļļu kā ķermeņa kopšanas līdzekli, jo tā ilgtermiņā padara ādu vēl sausāku. Eļļu pielieto tikai pašmasāžai, ar masāžas ierīcēm, kā arī piepilinot klāt ķermeņa krēmam.
- Ķermeņa skrubji ar abrazīvām daļiņām (cukurs, sāls u. c.) paredzēti biezai, neproblemātiskai ādai reizi nedēļā, lai nolobītu atmirušās ādas šūnas. Sausai, plānai, trauslai ādai labāk derēs gela vai krēma bāzes pīlingi ar skābēm (AHA/BHA), kas mehāniski neievainos ādu.
Skaistumkopšanas tehnikas, ko izmēģināt mājās
“Kontrastduša ikdienā vai auksta ūdens šalts mazgāšanās noslēgumā patiešām dara brīnumus. Tas uzlabo ādas tonusu, limfas atteci, nostiprina asinsvadus un uzlabo imūnās un nervu sistēmas darbību. Vispār es ikkatram novēlu iemīlēt aukstumu un aukstuma procedūras!” atzīst Lauma Valeine.
Ieteicama ir arī sausā birstēšanās 1–2 reizes nedēļā, kas derēs visiem, un šai metodei nav ierobežojumu. Katru dienu pirms dušas to var izmēģināt ikviena, kurai ir limfas atteces un celulīta problēmas, jo tā palīdz abos gadījumos. Galvenais ir izvēlēties mīkstu birsti un birstēties tā, lai āda netiek ievainota. Sāc no pēdām, neaizmirsti par plaukstām un norīvē visu ķermeni. Šis ir ļoti iedarbīgs un ātrs veids, kā uzlabot ķermeņa ādas stāvokli, tikai, kā uzsver dermatoloģe, nepieciešama disciplīna un regularitāte.
“Nekas nedarbojas tik efektīvi kā īsts pirts rituāls ar kārtīgu nopēršanos! Aukstuma/karstuma kontrasti un auksta ūdenstilpe pēc sakaršanas ir ideāls rituāls cīņā ar tūsku un liekajiem kilogramiem. Tā atver poras, palīdz izvadīt toksīnus un uzlabo asinsriti. Taču pirts var nederēt visiem – tā prasa pierašanu, un var būt atsevišķas veselības problēmas, kurām karstums nav vēlams. Taču tad jāatceras, ka pirtij ne vienmēr jābūt ļoti karstai, lai tā darbotos,” stāsta Lauma Valeine.
Izlīdzini un uzlabo arī ādas toni
Pavasaris nereti ir mirklis, kad mēs labi pamanām arī pigmentācijas problēmas un plankumus, kas skāruši ķermeni vēl pērnajā vasarā. Nereti tie veidojas uz ķermeņa zonām, kur āda ir biezāka un raupjāka. Te labi noderēs skābes saturošie produkti – spreji, krēmi un losjoni, kas izlīdzina, gaišina un padara vienmērīgāku ādas toni, cīnoties ar pigmentāciju.
“Ja ādas kvalitāte ir laba un tā nav sausa, noteikti var izmantot arī paštonējošos līdzekļus, lai tūlītēji uzlabotu ādas toni un padarītu to dzīvīgāku. Profesionālāk un vienmērīgāk izskatīsies salonā gūts spreju sistēmas iedegums, taču var izmantot arī mājās lietojamos pašiedeguma produktus – krēmus, putas, losjonus vai, piemēram, paštonējošos pilienus, ar kuriem ļoti labi var veidot pakāpenisku iedeguma toni. Un tas viss noteikti ir labāk par solārija radīto iedegumu!” stāsta Lauma Valeine.
Ko meklēt ķermeņa kopšanas līdzekļu sastāvā?
Dažādi intensīvie kosmētikas līdzekļi noteikti dos rezultātu, ja tiks izvēlēti pareizi un lietoti regulāri. Kādu produktu izvēlēties un ko meklēt tā sastāvā – tas jau atkarīgs no problēmas. Lūk, iedarbīgu sastāvdaļu apkopojums ar skaidrojumu, kad un ko vislabāk izvēlēties.
Urea – intensīvi mitrina, mīkstina raupju ādu un palīdz samazināt zvīņošanos.
Keramīdi – stiprina ādas aizsargbarjeru un palīdz noturēt mitrumu ādā.
Glicerīns un hialuronskābe – piesaista ūdeni ādai un uztur to mitrāku, gludāku un elastīgāku.
Pantenols – nomierina, mitrina un veicina ādas atjaunošanos.
Kofeīns – viena no klasiskākajām sastāvdaļām pret tūsku un “smagām kājām”. Veicina mikrocirkulāciju, palīdz mazināt šķidruma aizturi.
Escīns/zirgkastaņas ekstrakts – ļoti laba izvēle, ja ir tūska, smaguma sajūta kājās, venozs diskomforts. Palīdz tonizēt asinsvadu sieniņas un mazināt šķidruma uzkrāšanos audos.
Ruskuss (Ruscus aculeatus) – bieži sastopams līdzekļos kājām pret pietūkumu. Labs venotonisks un drenējošs komponents.
Gotu Kola (Centella asiatica) – palīdz mikrocirkulācijai, saistaudu tonusam, reizēm arī pie celulīta un tūskas kombinācijas.
Ginkgo biloba – atbalsta mikrocirkulāciju, der līdzekļos pret smaguma sajūtu un stagnāciju.
Arnika – labs palīglīdzeklis pie lokālas tūskas, noguruma sajūtas pēc slodzes vai vieglas audu stagnācijas.
Mentols/piparmētra – tie vairāk dod atvēsinošu sajūtu. Ne vienmēr atrisina cēloni, bet subjektīvi ļoti labi mazina smaguma sajūtu.
L-karnitīns – bieži ir ķermeņa konturējošos līdzekļos. Pret īstu tūsku tas nav pirmais komponents, bet var būt papildus kofeīnam un drenējošām vielām.
Retinols – var palīdzēt uzlabot ādas tekstūru un biezumu, tāpēc vizuāli celulīts var izskatīties mazāk izteikts. Nav pirmais “ātrais” komponents, bet labs ilgtermiņā.
Aļģu ekstrakti – dažkārt izmanto drenējošos un modelējošos līdzekļos, īpaši kombinācijā ar kofeīnu un augu ekstraktiem.
Diosmīnam līdzīgi venotoniski augu kompleksi – kosmētikā retāk, bet, ja formulā ir uzsvars uz kapilāru tonusu un mikrocirkulāciju, tas ir pluss.
Forskolīns, teofilīns, teobromīns – dažkārt sastopami spēcīgākās formulās ar mērķi veicināt lipolīzes procesus.
Peptīdi – dažās jaunākās formulās parādās arī peptīdi ādas kvalitātei un tonusam, taču tie parasti ir kā papildinājums, nevis galvenais anticelulīta komponents.
Niacīnamīds – var palīdzēt ādas kvalitātei un barjerai, bet nav galvenā anticelulīta viela.
Ņem vērā! Izvēloties intensīvākus ķermeņa kopšanas produktus, svarīgi atcerēties, ka sildošie, karsējošie krēmi, serumi un citi līdzekļi neder asinsvadu varikozes gadījumā, jo tie šīs problēmas vēl pastiprinās.
Salonu procedūras, kas tiešām strādā
Stāsta Lauma Valeine: “Izvēloties procedūru salonā, vajadzētu saprast galveno problēmu, ar ko cīnāmies, – tūska, lokāls taukaudu sakopojums jeb celulīts vai ādas struktūra un kvalitāte.
Tāpat svarīgi novērtēt savu asinsvadu stāvokli, vai uz ķermeņa ādas ir redzams asinsvadu tīklojums un vai paša/ģimenes slimības vēsturē nav vēnu varikozes. Arī asinsvadu trauslums jeb tas, cik viegli rodas zilumi, ir jāņem vērā!
Klasiska procedūra, kas ir ļoti universāla un teju nenovērtējama, turklāt risina lielāko daļu no ķermeņa problēmām, ir manuālā masāža – tā der visiem, darbojas vienmēr un atkarībā no masāžas veida specifiski var palīdzēt gan pret tūsku, gan mazināt celulītu. Vienīgais, ko masāža nespēj, – fundamentāli uzlabot ādas kvalitāti.
Visu laiku universālākās un efektīvākās ķermeņa aparātprocedūras limfas atteces uzlabošanai un celulīta mazināšanai, kas der arī trauslu asinsvadu gadījumā, ir LPG masāža un endosfēras terapija.
Vienkārša, bet efektīva procedūra, kas ideāla pavasarim un vasarai, – limfodrenāžas zābaki. Pirms procedūras tiek uzklāts aktīvās iedarbības krēms atbilstoši problēmai, tad uzvilkti zābaki – pēc procedūras ir jūtama izteikta viegluma sajūta kājās.
Jaunākā procedūra, kas solās būt īpaši efektīva, nodrošinot aktuāla trio – tūskas, tauku un turgora uzlabojumu –, ir ICOONE procedūra, kuras pamatā ir mehāniskā mikrostimulācija. Procedūra ir patīkama, ātra un piemērota praktiski visiem.
Ādas kvalitātes, elasticitātes un arī apjoma mazināšanai zelta standarts ir radiofrekvence. Taču šobrīd viena no efektīvākajām aparāttehnoloģijām ir EXION procedūra, kas ir neinvazīva radiofrekvences un ultraskaņas tehnoloģija, kas paredzēta ādas kvalitātes uzlabošanai, audu savilkšanai un lokālu tauku zonu korekcijai atkarībā no konkrētās aplikācijas. Vienkārši sakot, tā silda audus kontrolētā veidā, lai aktivizētu organisma paša atjaunošanās procesus.
Kriosauna ir izcils līdzeklis gan tūskas gadījumā, gan tad, ja ir nepieciešams samazināt ķermeņa apjomu un koriģēt svaru. Tā strādā izcili! Procedūras laikā kontrolētais aukstums ir kā pozitīvs stress ķermenim, pēc kura uzlabojas visi vielmaiņas procesi. Aukstums palīdz uzlabot arī ādas struktūru, padarot to elastīgāku. Un kriosauna ir piemērota visiem, arī cilvēkiem ar vēnu problēmām. Lokāla aukstuma terapija ar krioterapijas aparātu TrueCryo arī var uzlabot mikrocirkulāciju audos, mazināt tūsku un cīnīties ar celulītu, turklāt ir piemērota vairumam.”
Palutini ādu arī no iekšpuses!
Ādas skaistumam un veselībai, tāpat kā visam organismam, nepieciešams sabalansēts uzturs, kas ietver pietiekamu olbaltumvielu, šķiedrvielu daudzumu, labos taukus. Ādu “bojā” cukurs – tas pasliktina mūsu saistaudu jeb karkasa stāvokli, izmaina kolagēna un elastīna struktūru. Un, protams, alkohols, kas ādu izžāvē jeb dehidrē, tāpat ādas izskatam un veselībai par labu nenāks pusfabrikāti un fast food produkti.
“Papildus pilnvērtīgam uzturam noteikti iesaku lietot kolagēna peptīdus, kas uzlabo kolagēna struktūru, omega-3 taukskābes un D vitamīnu (divreiz gadā kontrolējot tā līmeni asinīs!). Un, protams, 30 ml ūdens uz 1 kg ķermeņa masas katru dienu!” uzsver Lauma Valeine.
DESMIT pārtikas produkti, kas īpaši labvēlīgi ietekmē ādu
Avokado – tas ir superprodukts ādai un vispār sievietes veselībai, hormonālajai sistēmai. Uzlabo ādas elastību, mitruma līmeni un atjauno mirdzumu.
Zivis – treknās zivis ir bagātas ar labvēlīgajām omega-3 taukskābēm, kas ir ļoti nepieciešamas arī ādai.
Sēkliņas – tās satur gan omega-3 un omega-6 taukskābes, gan antioksidantus un citas vērtīgas vielas, kas spēj ādu mitrināt no iekšpuses.
Rieksti – satur vitamīnus, antioksidantus, vērtīgās taukskābes un spēj atgriezt ādas mirdzumu un veselīgumu.
Zaļie lapu salāti – antioksidantu bagātība ādas veselībai un labam izskatam.
Dārzeņi – bagāti ar vitamīniem, minerālvielām, antioksidantiem. Izvēlies gan svaigus, gan pagatavotus!
Ogas – vitamīnu un antioksidantu pārpilnība, kas ļoti vērtīga ādai. Ogas var lietot uzturā arī saldētas, tās nezaudē savas vērtīgās īpašības.
Kvalitatīva olīveļļa – omega-6 taukskābju avots, mitrina un uzlabo ādas stāvokli no iekšpuses.
Grieķu jogurts (ja panes pienu) – satur probiotikas un B grupas vitamīnus, palīdz attīrīt ādu, uzlabo tās stāvokli un piešķir mirdzumu.
Zaļā tēja – ļoti bagāta ar antioksidantiem, palīdz aizkavēt ādas priekšlaicīgas novecošanās procesus.
TRĪS ikdienas paradumi, ko piekopj un iesaka Lauma Valeine
- Limfas drenāžu un mikrocirkulāciju uzlabojošie legingi – valkāju tos, ejot uz treniņu, tīrot māju un tāpat ikdienā. Iesaku zīmola AROSHA legingus.
- Vibroplatforma (Vibro Plate), ko šobrīd lieto visi biohakeri. Vibrējošās kustības uzlabo limfas atteci. Tai ir vairāki režīmi, lietoju ap 10 minūtēm dienā, tas ir ērti un patīkami, un to vieglumu jūt uzreiz. Uzreiz pēc lietošanas ir tāda kā tirpoņa, nieze uz kājām, kas parāda, ka asinsrite uzlabojas.
- Noteikti fiziskās aktivitātes katru dienu! Manas divas, ko esmu iemīļojusi, – pastaigas un peldēšana.