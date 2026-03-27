Liepājā groza budžetu par 15,3 miljonem eiro
Liepājas valstspilsētas dome apstiprinājusi 2026. gada budžeta grozījumus 15,3 miljonu eiro apmērā, prioritāri stiprinot izglītību, sociālos pakalpojumus, infrastruktūru un sabiedrisko drošību. Finansējums paredzēts arī darbinieku atalgojuma pieaugumam, uzņēmējdarbības un tūrisma veicināšanai, kā arī “Liepāja 2027” Eiropas kultūras galvaspilsētas sagatavošanai.
Lai nodrošinātu Liepājas valstspilsētas 2026. gada budžeta atbilstību iestāžu ikdienas darbības uzturēšanai un pamatpakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem, kā arī sekmētu ilgtermiņa attīstības un investīciju projektu realizēšanu 26. marta Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti apstiprināja 2026. gada budžeta grozījumus 15,3 miljonu eiro apmērā.
Būtisku šī finansējuma daļu plānots novirzīt tieši izglītības nozarei. Lai veicinātu izglītības kvalitātes un vides uzlabošanu, 116 600 eiro piešķirti pirmsskolas izglītības iestādes “Kriksītis” informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojuma un mācību līdzekļu iegādei, savukārt 958 778 eiro atvēlēti izglītības iestāžu tehnisko projektu izstrādei un remontdarbu veikšanai. Tāpat 15 170 eiro finansējums paredzēts Starptautiskā bakalaurāta programmas īstenošanai Liepājas Valsts ģimnāzijā.
Atbalsts plānots arī liepājnieku labklājības un dzīves kvalitātes uzlabošanai, novirzot 49 196 eiro veselības veicināšanas projektam "Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs. 2.0". Tāpat 53 980 eiro paredzēti Bērnu un jauniešu centra pasākumiem, savukārt 31 516 eiro tiks ieguldīti projekta "Vienota rīcība jauniešu nodarbinātības veicināšanai Liepājā" realizēšanā.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī dažādu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai kopumā paredzēti 661 902 eiro.
Budžeta grozījumos infrastruktūras uzlabošanai, kas ietver projektu realizāciju, ceļu uzlabošanu, teritoriju, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukciju, 368 451 eiro piešķirti projektam "Liepājas industriāla parka teritorijas attīstība, 1. kārta", 105 749 eiro vispārizglītojošo mācību iestāžu infrastruktūras uzlabošanai J. Čakstes vidusskolā un Piemares pamatskolā, 56 103 eiro piešķirti projektam "Liepājas valstspilsētas grants ielu pārbūves programma 2022.–2027. gadam (Tvaika iela)" 2. kārta, 54 936 eiro projektam “Liepājas valstspilsētas grants ielu pārbūves programma 2022.–2027. gadam (Pulkveža Brieža iela)" 4. kārta, bet 27 500 eiro Latvijas Valsts radio un televīzijas centra uzturēšanas un drošības pasākumu nodrošināšanai.
Sabiedrības drošības un civilās aizsardzības stiprināšanai 88 706 eiro novirzīti Pašvaldības policijas aprīkojumam un inventāram, 43 000 eiro namruņu uzstādīšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un 10 000 eiro videonovērošanas sistēmas modernizācijai. Papildus tam 36 181 eiro atvēlēti projektam “Drošība – apmaiņa un tīklu veidošana ilgtspējīgām pilsētām CITISENSE” un 20 000 eiro Satiksmes infrastruktūras komisijas lēmumu izpildei.
Lai sekmētu ekonomikas izaugsmi, veicinātu investīcijas un piesaistītu vietējos un ārvalstu viesus, plānoti pasākumi un piešķirts finansējums uzņēmējdarbības, tirdzniecības un tūrisma veicināšanai. 100 000 eiro piešķirti mazo un vidējo komercsabiedrību atbalstam, 16 700 eiro subsidētajām darbavietām bezdarbniekiem, 11 804 eiro projektam “Proti un dari 2.0”, bet 9234 eiro projektam "Ūdenstūrisma pieejamības veicināšana (Facilitating access to water tourism activities (Riverways II))".
1 122 972 eiro novirzīti pašvaldības budžeta iestāžu darbinieku algu palielinājumam un 150 000 eiro budžeta iestāžu darbinieku veselības apdrošināšanai. 34 234 eiro atvēlēti projektam “NVO kapacitātes stiprināšana Liepājā un Klaipēdas reģionā”, bet 29 019 eiro sabiedrības informēšanai par klimata jautājumiem.
Kultūras un sporta jomā finansējums piešķirts, lai nodrošinātu augstvērtīgus pasākumus, vecinātu iedzīvotāju iesaisti un sakārtotu infrastruktūru. Nozīmīgāko finansējuma daļu veido 2 758 041 eiro valsts finansējums, kas ieplānots "Nodibinājumam Liepāja 2027" Eiropas kultūras galvaspilsētas sagatavošanai. Tāpat 300 000 eiro piešķirti sporta pasākumu īstenošanai, 200 000 eiro kultūras norisēm, 57 000 eiro dalībai Latvijas Jaunatnes olimpiādē un 13 706 eiro brīvpieejas sporta laukumu labiekārtošanai.
Savukārt ieguldījumi ilgtspējīgās enerģijas, digitalizācijas attīstībā un citos vides aizsardzības projektos paredz piešķirt finansējumu 53 704 eiro apmērā projektam "Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstības pašvaldībās" un 67 387 eiro projektam "Digitālā jaunatnes centra attīstība Klaipēdā un Liepājā".
Pašvaldības izdevumi kopā ar finansēšanas daļu palielinās par 15,3 miljoni eiro, tai skaitā: valsts mērķdotācijas un transferti – 2,3 miljoni eiro, pašvaldības pamatbudžets – 1,1 miljons eiro, kredītresursu piesaiste plānota 182 000 eiro apmērā, maksas pakalpojumu ieņēmumi samazināti par 404 000 eiro, līdzekļu atlikums uz perioda sākumu - 12 miljoni eiro.