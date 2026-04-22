Kendala Dženere un Džeikobs Elordi satuvinājušies? Uzvirmo baumas par jaunu Holivudas pāri
Supermodele Kendala Dženere un aktieris Džeikobs Elordi pēdējā laikā klusi pavada laiku kopā, kamēr arvien pieaug baumas par iespējamu romantisku saikni abu starpā.
“Pēdējos pāris mēnešus viņi ir tikušies un iepazinuši viens otru,” žurnālam “PEOPLE” stāsta kāds avots, kamēr baumas par abu attiecībām turpina virmot.
Spekulācijas par supermodeli un filmas “Kalnu aukas” aktieri sasniedza kulmināciju pēc pirmās "Coachella" nedēļas nogales, kad fani cieši sekoja viņu gaitām un iespējamajām saiknēm. Lai gan ne Dženere, ne Elordi publiski nav komentējuši šīs baumas, interese tikai turpina pieaugt.
Abi jau sen ir apgrozījušies līdzīgās slavenību aprindās. Elordi iepriekš apmeklēja Dženeres dzimšanas dienas svinības 2022. gadā, un šā gada sākumā abi tika pamanīti dziļā sarunā “Vanity Fair” Oskaru ballītē.
Dženere pēdējoreiz tika saistīta ar Bad Bunny, ar kuru viņas attiecības beidzās 2023. gada decembrī pēc nepilna gada kopā būšanas. Iepriekš viņai bija divus gadus ilgas attiecības ar Devinu Bukeru (2020–2022), un viņa romantiski tikusi saistīta arī ar Benu Simonsu, Bleiku Grifinu, A$AP Rocky un Hariju Stailsu.
Neraugoties uz pieaugošo uzmanību, Dženere savu privāto dzīvi vēsturiski ir centusies turēt ārpus uzmanības loka. “Man daudzas lietas ir ļoti īpašas un svētas, piemēram, mani draugi un attiecības,” viņa savulaik sacīja. “Es personīgi domāju, ka, padarot šīs lietas publiskas, viss kļūst daudz sarežģītāks.”
Tomēr realitātes šova “Kardašjanas” zvaigzne ir devusi nelielu ieskatu tajā, kā viņa raugās uz mīlestību. Kādā iepriekšējā intervijā Dženere sevi raksturoja kā cilvēku, kurš tic tūlītējai saiknei. “Es esmu tieši tāds cilvēks, kurš tic mīlestībai no pirmā acu uzmetiena,” viņa teica. “Es zinu, ka iemīlēšos tevī jau tajā pašā sekundē, kad tevi satikšu.”
Viņa piebilda, ka šī sajūta ir reta, taču nepārprotama, kad tā notiek. “Man rodas tāda pārņemoša sajūta… un tas ar mani nenotiek bieži, bet es neesmu tas cilvēks, kurš var pakāpeniski iemīlēties kādā,” viņa skaidroja. “Es nezinu, kā tam vajadzētu notikt, es to nesaprotu.”
Pavisam nesen Dženere atklāti runājusi arī par savu nākotni, tostarp par vēlmi kādreiz kļūt par mammu — tikai ne šobrīd. “Kad biju jaunāka, es mēdzu teikt, ka līdz 27 gadu vecumam gribētu bērnus. Tagad esmu jau pāri tam vecumam un joprojām jūtos ļoti jauna. Es izbaudu savu brīvību bez bērniem,” pauda realitātes šovu zvaigzne.
Arī Elordi savu privāto dzīvi lielākoties turējis noslēpumā, lai gan iepriekš ticis romantiski saistīts ar Olīviju Džeidu, Kaiju Gerberi, Zendaju un Džoiju Kingu.