"Kaķis sāka netipiski ņaudēt pie ārdurvīm": Cēsīs kāda nama iedzīvotāji izglābjas no postošas ugunsnelaimes. VIDEO
Vēlā nakts stundā Cēsīs, Leona Paegles ielā, izcēlās ugunsgrēks kāda neapdzīvota dzīvokļa lodžijā. Tikai pateicoties garāmgājēja modrībai un kādas kaimiņienes kaķa nekļūdīgajai intuīcijai, liesmas izdevās laikus pamanīt un novērst plašāku nelaimi daudzstāvu namā, vēsta raidījums "Degpunktā".
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) neilgi pirms pusnakts izsauca kāds garāmgājējs, kurš liesmojošo lodžiju, visticamāk, pamanīja no ielas. Tas izrādījās izšķiroši, jo tik vēlā vakara stundā mājinieki par notiekošo, visticamāk, būtu uzzinājuši krietni vēlāk, kad uguns jau būtu pieņēmusies spēkā.
Savukārt iepretim degošajam dzīvoklim dzīvojošo Sandru par nelaimi brīdinājis kaķis - dzīvnieks pēkšņi sācis netipiski un skaļi ņaudēt pie ārdurvīm.
Pēc kaķa saceltās trauksmes aktivizējās arī citi kaimiņi, kuri sāka saukt pēc palīdzības. Kā stāsta pati Sandra, brīdī, kad viņa pavēra dzīvokļa durvis, glābēji jau bija klāt un lūdza tās aizvērt drošības apsvērumu dēļ.
Ugunsgrēks bija izcēlies augšējā stāva lodžijā. Glābējiem mitekļa durvis nebija jāuzlauž, jo kaimiņiem bija atstātas atslēgas no tukšā dzīvokļa. Ugunsdzēsēji sekmīgi likvidēja liesmas un demontēja bojāto jumta kasti, kā arī griestu dekoratīvo apmetumu, lai pārliecinātos, ka uguns nav iekļuvusi jumta nesošajās konstrukcijās.
Ēkas apsaimniekotājs apstiprina, ka dzīvoklis ir neapdzīvots jau aptuveni mēnesi, un arī uz lodžijas nav elektrības pieslēguma. Pamatversija liecina, ka aizdegšanās, visticamāk, sākusies no kāda kaimiņa nevērīgi izmesta un nenodzēsta izsmēķa, kas varētu būt ielidojis lodžijā. Precīzus notikušā apstākļus turpina skaidrot Valsts policija.