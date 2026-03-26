Liepājas SEZ pārvalde turpina attīstīt zvejniekiem nepieciešamo infrastruktūru ostā
Liepājas SEZ uzsāk 364 metru garā piebraucamā ceļa izbūvi uz ostas 92. piestātni ar Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda līdzfinansējumu, lai līdz 2026. gada 1. septembrim nodrošinātu modernu un drošu piekļuvi zvejniekiem un ostas infrastruktūrai. Projekts veicinās zivsaimniecības attīstību un eksportu, kā arī iezīmē turpmāku piestātnes pārbūvi.
Liepājas SEZ pārvalde uzsākusi piebraucamā ceļa izbūvi uz ostas 92. piestātni, kas tiek līdzfinansēta no Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2021. - 2027. gadam. Projekts paredz publiski pieejama Liepājas ostas piebraucamā ceļa izbūvi 364 metru garumā ar viedā apgaismojuma un lietus kanalizācijas sistēmas izbūvi. Darbus saskaņā ar veikto iepirkumu veic SIA CTB, kuri piedāvāja saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu par summu EUR 303 617,32. Saskaņā ar noslēgto līgumu ceļa izbūves darbi jāpabeidz līdz 2026. gada 1. septembrim.
Liepājas ostas 92. piestātne ir daļa no vēsturiskās Liepājas zvejas ostas, bet līdz ar Zivju konservu kombināta paplašināšanos padomju gados piekļuve nebija iespējama un piekrastes zvejnieki to nevarēja pilnvērtīgi izmantot. Kā norādīja Liepājas SEZ pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis, mainoties uzņēmuma īpašniekiem, Liepājas SEZ pārvalde noslēdza vienošanos ar jauno īpašnieku, uzņēmumu Syfud par izmaiņām nomas līgumā, skaidri iezīmējot piebraucamo ceļu. “Ceļš uz piestātni bija iezīmēts, bet pagāja vēl vairāki gadi, lai piesaistītu finansējumu no Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda. Ir atsākusies aktīvā būvniecības sezona, pilnā sparā rit jaunā ceļa izbūve, lai jau vasaras beigās tas būtu gatavs.”
SIA CTB izbūvēs publiski pieejamu infrastruktūru (ceļa segums, lietus ūdens kanalizāciju tīkls un apgaismojums), kas nodrošinās modernu, drošu un efektīvu transporta savienojumu starp pilsētas infrastruktūru un Liepājas ostu, veicinot zivsaimniecības attīstību un eksportu.
Projekta mērķis ir uzlabot piestātņu pieejamību Liepājas ostā, attīstot ilgtspējīgu “zilo” ekonomiku un veicinot zvejniecības un akvakultūras kopienu attīstību. Piebraucamais ceļš paredzēts piekļuvei pie zivju izkraušanas vietas, ko izmantos piekrastes zvejnieki un nodrošinās ērtāku piekļuvi piekrastes objektiem. Gada otrajā pusē Liepājas SEZ pārvalde uzsāk vēl viena projekta īstenošanu, kura ietvaros divās kārtās pārbūvēs ostas 92. piestātni ar Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda līdzfinansējumu.
Projekta finansējums tiek nodrošināts Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2021. - 2027. gadam pasākuma U31421.2 "Ostu infrastruktūras attīstības stiprināšana" U31421.2.01 apakšpasākuma: "rīcība 1" ietvaros.
2024. gada 8. novembrī Liepājas SEZ pārvalde saņēma Lauku atbalsta dienesta Lēmumu Nr. 10.9.2-11/24/3984-e par projekta Nr. 24-00-UL05-U31421.201-000003 “Liepājas ostas piebraucamā ceļa izbūve” iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta mērķis atbilst Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāna 2023.-2035. gada stratēģiskajam mērķim SM2, kas paredz Liepājas ostas konkurētspējas saglabāšanu un attīstību, tai skaitā ostas infrastruktūras uzturēšana un attīstība zivsaimniecības uzņēmumu atbalstam. Projekts atbilst Liepājas rajona partnerības, Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 2023.-2027. gadam stratēģiskā mērķa M4 rīcībai R1 “Ostu infrastruktūras attīstības stiprināšana”, rīcības programmas mērķa sasniegšanu.