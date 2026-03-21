Liepājas sabiedriskajā transportā tiks demontēti pēdējie mehāniskie biļešu kompostieri
Liepājā līdz 1. aprīlim no sabiedriskā transporta tiks demontēti pēdējie papīra biļešu kompostieri, pilnībā pārejot uz e-biļetēm un bezskaidras naudas norēķiniem. Papīra talonus aicina izlietot martā vai bez maksas apmainīt pret e-biļetēm, turklāt digitalizācija ik gadu ietaupa 1164 kg papīra.
Līdz 1. aprīlim Liepājas sabiedriskajā transportā – autobusos un tramvajos – tiks demontēti pēdējie mehāniskie biļešu kompostieri.
Tāpēc, kam vēl ir neizmantoti papīra veida taloni, tos izlietot martā vai arī Peldu ielā 5, bez maksas apmainīt pret e-biļetēm mobilajā lietotnē vai e-kartē.
Atgādinām, ka jaunā elektronisko norēķinu sistēma Liepājas sabiedriskajā transportā tika ieviesta 2024. gada 23. Oktobrī, kur pasažieri var ērti iegādāties un lietot e-biļetes. Kad sākās šī elektroniskā sistēma, papīra biļešu tirdzniecība tika pārtraukta pagājušā gada aprīlī.
Tāpēc pakāpeniski notika pāreja uz jauno kārtību, kur no papīra biļetes pāriet uz e-biļetēm, Liepājas sabiedriskā transportā tika atstāti pa 1 veco papīra biļešu kompostieri.
Bet jau ir pagājis ilgs laiks kopš papīra biļetes vairs netirgo, tāpēc no šī gada 1. aprīļa šīs papīra kompostieri Liepājas sabiedriskā transporta būs demontēti, paliks tikai elektroniskie braukšanas reģistrācijas ierīces.
Pēc 1. aprīļa braucienu apmaksa būs iespējama tikai elektroniski – izmantojot viedtālruni, e-karti vai pie transportlīdzekļa vadītāja iegādātu biļeti, veicot bezskaidras naudas norēķinu (ar maksājuma karti).
Pateicoties pārejai uz e-biļetēm, pilsētas apritē vairs nenonāk 1164 kg papīra, kas iepriekš ik gadu tika patērēts vienreizlietojamo talonu un abonementa biļešu ražošanai. Tāpēc pēc šīs statistikas var redzēt, ka pārejot uz digitalizāciju e-biļetēm, pamazām likvidējot papīra biļetes, tiek saudzēta vide.
Detalizēta informācija par biļešu veidiem un norēķinu iespējām pieejama mājaslapā www.liepajastransports.lv