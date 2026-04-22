Jūrmala aicina uz vakanču gadatirgu - piedāvājumā vairāk nekā 100 vakances
24. aprīlī jau 11. reizi Jūrmalā notiks vakanču gadatirgus, kur tiks piedāvātas vairāk nekā 100 vakances gan pastāvīgam darbam, gan vasaras sezonā.
Pasākums notiks Kauguru Kultūras namā Raiņa ielā 110, ierašanās no plkst. 13.00. Darba meklētājiem būs iespēja klātienē tikties ar potenciālajiem darba devējiem, uzzināt par aktuālajām vakancēm, darba nosacījumiem un karjeras izaugsmes iespējām. Nodarbinātības valsts aģentūras Jūrmalas filiāles speciālisti konsultēs interesentus par darba tirgū pieprasītajām prasmēm un nodarbinātības iespējām, kā arī sniegs profesionālus ieteikumus, kā sagatavoties darba intervijām.
Vakanču gadatirgū piedalās gan Jūrmalas, gan tuvākās apkārtnes un Pierīgas uzņēmumi un iestādes, piedāvājot vakances gan vasaras sezonai, gan pastāvīgam darbam ilgtermiņā. Darba meklētājiem tiks piedāvātas vairāk nekā 100 vakances dažādās jomās: administratori, restorānu vadītāji, pavāri, viesmīļi, apkopēji, iekārtu operatori, inspektori, elektrotehniķi, glābēji darbam pludmalē vasaras sezonā, palīgstrādnieki dažādās jomās, kā arī citas vakances.
Brīvās vakances piedāvās Jūrmalas pašvaldība, Nodarbinātības valsts aģentūras Jūrmalas filiāle, Jūrmalas pašvaldības policija, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirknis, SIA “Akvaparks”, SIA “Sanare-KRC Jaunķemeri”, viesnīca “Baltic Beach Hotel & SPA”,SIA “Jūrmalas promenāde”, restorāns “Grill & Fish Jomas terase”, Jūrmalas piedzīvojumu parks “Tarzāns”, starptautiskā lidosta “Rīga”, AS “Pasažieru vilciens”, AS “Ķekava Foods”, SIA “Eurolife”, SIA “Lindstrom Prodem”, SIA “Mogotel”, SIA “M Project” un SIA “VTMK Group”.