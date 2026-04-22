Daļa nākamās apkures sezonas gāzes jau atrodas ceļā uz Inčukalna krātuvi. VIDEO
Norvēģijas tankkuģis “Arctic Aurora”, kas pārvadāja sašķidrināto dabasgāzi (LNG), ir pietauvojies Klaipēdas ostā. Tā tagad tiks pārsūknēta uz peldošo termināli “Independence”, no kura pa Lietuvas un Latvijas gāzesvadu sistēmu nonāks Inčukalna pazemes gāzes krātuvē.
Gāzi piegādāja Norvēģijas enerģētikas uzņēmums “Equinor”. Kuģis “Arctic Aurora” tika uzkrauts Hammerfestas LNG terminālī Norvēģijā šī gada 12. aprīlī, un šobrīd tas Klaipēdas ostā izkrauj teju 1 teravatstundu (TWh) sašķidrinātās dabasgāzes. Tas atbilst aptuveni 12 % no kopējā dabasgāzes patēriņa Latvijā 2025. gadā.
“Lielāko daļu nākamā gada gāzes pavasara mēnešos piegādāsim ar kuģiem no Norvēģijas un Amerikas Savienotajām Valstīm uz Somijas un Baltijas reģionu, izmantojot gan Inko ostu Somijā, gan Klaipēdas ostu Lietuvā,” norāda SIA “Elenger” valdes priekšsēdētājs Dāvis Skulte. “Gāzes pieejamība ir laba, un piegādes norit atbilstoši plānam – Eiropā nonāk pietiekami gāzes apjomi, un visās valstīs ir sākusies krātuvju piepildīšana.”
Pirmā piegāde nākamajai sezonai no ASV ar tankkuģi “Marvel Swallow” Somijas Inko ostā ieradās marta beigās. Nākamā piegāde Inko ostā plānota maijā. Kopumā pavasara mēnešos Inko ostā ieradīsies trīs LNG kuģi un divi – Klaipēdā, bet papildu piegādes paredzētas rudenī.