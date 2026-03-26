Par "nespēju nodrošināt Latvijas gaisa telpas drošību" prasa aizsardzības ministra Andra Sprūda demisiju
Opozīcijas partija "Latvija pirmajā vietā" iesniegusi lēmuma projektu par neuzticības izteikšanu aizsardzības ministram Andrim Sprūdam, to pamatojot ar "nespēju nodrošināt Latvijas gaisa telpas drošību un efektīvu Aizsardzības ministrijas vadību kritiskos apstākļos".
Kā pavēstīja partijā, Latvijas teritorijā jau otro reizi ielidojuši un nokrituši citas valsts militārie bezpilota gaisa kuģi. LPV norāda, ka pirmais Krievijas bruņoto spēku "Shahed" tipa drons Latvijas gaisa telpā tika konstatēts Rēzeknes novadā 2024. gada 7. septembrī, bet atkārtots incidents fiksēts šonedēļ Krāslavas novadā. Abos gadījumos lidaparāti netraucēti šķērsojuši valsts robežu, kas ir arī Eiropas Savienības un NATO ārējā robeža, veicot ilgstošus pārlidojumus virs Latvijas teritorijas, pauž LPV.
Demisijas pieprasījumā norādīts, ka aizsardzības ministram Sprūdam, par spīti 2024. gadā publiski sniegtajiem solījumiem pilnveidot valsts aizsardzības spējas, pusotra gada laikā neesot izdevies nodrošināt Latvijas gaisa telpas neaizskaramību.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli demisijas pieprasījums jāizskata piecu līdz desmit dienu laikā.
Jau ziņots, ka šonedēļ visās trijās Baltijas valstīs ielidojuši un eksplodējuši droni. Visticamāk, tie, Ukrainai aizstāvoties pret Krievijas agresiju, bija tēmēti pa mērķiem Krievijā, bet novirzījušies vai ar elektroniskās karadarbības traucēšanas metodēm novirzīti no kursa.
Baltijas valstu amatpersonas uzsvērušas, ka tās ir Krievijas pilna mēroga agresijas kara sekas un jārēķinās, ka šādi incidenti var atkārtoties.
Pirmdien agri no rīta Lietuvas Varēnas rajonā, netālu no robežas ar Baltkrieviju, drons nogāzās uz sasalušā Lavīsa ezera.
Latvijas gaisa telpā drons naktī uz trešdienu ielidoja no Krievijas un eksplodēja Krāslavas novadā aptuveni kilometra attālumā no Svariņu pagasta centra, bet cits īslaicīgi ielidoja no Baltkrievijas teritorijas un devās Krievijas virzienā.
Savukārt Igaunijas ziemeļaustrumos no Krievijas gaisa telpas ielidojis drons trešdienas rītā ietriecies Auveres elektrostacijas skurstenī.
Lietuvas premjerministre Inga Ruginiene apstiprināja, ka nokritušais un eksplodējušais lidaparāts bija Ukrainas drons, kas bija paredzēts mērķim Krievijā.
Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs atzinis, ka arī Latvijas gaisa telpā ielidojušais un detonējušais bezpilota lidaparāts bijis Ukrainas drons, kas, acīmredzot, bijis daļa no koordinētas Ukrainas operācijas pret Krievijas objektiem.
Ukraina naktī uz trešdienu ar droniem uzbruka Krievijas Ustjlugas un Vīborgas ostām Ļeņingradas apgabalā. Pirms tam ukraiņu droni trāpīja Primorskas ostā Krievijas ziemeļrietumos. Šīs ostas atrodas Baltijas jūras Somu līča krastā.