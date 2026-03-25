Pamodās no sprādziena, kam sekoja pilnīga neziņa: pierobežas iedzīvotāji atklāti par pārdzīvotajām šausmām. VIDEO
Dobročinas ciemā avarējis un uzsprādzis no Krievijas puses ielidojis bezpilota drons, liekot vietējiem iedzīvotājiem nakts melnumā uzdot visskarbāko jautājumu – vai ir sācies karš? Vietējie ļaudis norāda uz būtisku problēmu – kritiskā brīdī viņu tālruņi klusēja, jo šūnapraides brīdinājuma sistēma šoreiz nav nostrādājusi.
Skaļais sprādziens bija tik spēcīgs, ka to skaidri dzirdēja arī kilometra attālumā esošajā Svariņu ciemā. Vietējie iedzīvotāji "360 Ziņām" stāsta, ka no trieciena pat nodrebējušas mājas un vienai ēkai nokritusi notekcaurule.
Svariņu bibliotekāre Ludmila atzīst, ka, lai gan pierobežā pie militārpersonu klātbūtnes ir pierasts, šī nakts bijusi īpaši biedējoša.
Galveno neziņu radīja fakts, ka līdz pat rīta gaismai nebija pieejama nekāda oficiāla informācija. Iedzīvotāji telefonos nesaņēma solītos šūnapraides ziņojumus, kas ļautu saprast situācijas nopietnību.
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks neslēpj kritiku par sistēmas darbību, norādot, ka šādās reizēs informācijai būtu jāpienāk operatīvi, nevis ar vairāku stundu nokavēšanos.
Iedzīvotāji par drona avāriju uzzināja tikai no medijiem. Viņš norāda, ka tobrīd nedarbojās šūnapraides paziņojumi, un neviens iedzīvotājs nesaņēma brīdinājumu – ne par dronu, ne par aizliegumu tam tuvoties. Informācija nebija pieejama līdz pat agrai rīta stundai, kad par to ziņoja Latvijas armija.
Jau gadiem ilgi esot diskutēts par to, ka pierobežā, kur ir vājš mobilo sakaru pārklājums, nepieciešams uzstādīt sirēnas.
Tās kalpotu kā efektīvs brīdinājums šādos gadījumos, kad citas sistēmas nefunkcionē. Upenieks atzīst, ka iedzīvotāji notikušo uztvēruši dažādi - daļa ar humoru, tikmēr citi bija ļoti sabijušies, jo drona sprādziens viņus pamodināja ap trijiem naktī. Priekšsēdētājs personīgi ticies ar iedzīvotājiem.
Tiem, kuri dzirdējuši sprādzienu un pārbijušies par iespējamu kara sākšanos, nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta psiholoģiska palīdzība.
Upenieks neslēpj, ka pierobežas iedzīvotāji šādām situācijām ir daudz gatavāki, tāpēc daļa notikušo uztvēruši mierīgāk. Ja šāds incidents notiktu citviet Latvijā, iespējams, iedzīvotājiem tas būtu bijis psiholoģiski smagāk, skaidro pašvaldības vadītājs.