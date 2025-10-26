PVD konstatējis Krievijas izcelsmes tējā un maltajā paprikā pesticīdu atliekvielas un pārsniegtu ohratoksīna daudzumu.
Sabiedrība
Šodien 10:23
PVD konstatējis Krievijas izcelsmes tējā un maltajā paprikā pesticīdu atliekvielas
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), veicot laboratorisko pārbaudi, konstatējis Krievijas izcelsmes kumelīšu tējā Eiropas Savienībā (ES) neatļauta pesticīda hlorpirifosa atliekvielas, bet Krievijas izcelsmes maltajā saldajā paprikā konstatēts pārsniegts pieļaujamais "Ohratoksīna A" daudzums, liecina PVD publiskotā informācija.
PVD nolēmusi Krievijas izcelsmes augu tēju "Kumelītes ziedi" ar partijas numuru "150923" iznīcināt.
Dienestā norāda, ka Krievijas izcelsmes maltajā saldajā paprikā konstatēts 61 mikrograms uz kilogramu "Ohratoksīna A" ar 21 mikrogramu uz kilogramu potenciālo kļūdu.
Tāpēc PVD nolēmis iznīcināt arī šo Krievijas izcelsmes kravu ar partijas numuru "1597".
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.