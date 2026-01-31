PVD brīdina: vairākiem sūtījumiem no trešajām valstīm konstatēti pārtikas nekaitīguma pārkāpumi
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) robežkontrolē vairākiem sūtījumiem no Uzbekistānas, Irānas, Krievijas, Afganistānas, Ukrainas, Indijas un Turcijas konstatējis pārkāpumus - pārsniegtas pesticīdu atliekvielu normas, aizliegtas piedevas, patogēnas baktērijas, kā arī marķējuma un dokumentācijas trūkumus, kā rezultātā daļa kravu atsauktas, nosūtītas iznīcināšanai vai atpakaļ izcelsmes valstīm, liecina dienesta publicētā informācija.
Veicot laboratorisko kontroli uz robežas ņemtam paraugam, PVD Uzbekistānas dillēs konstatējis 0,47 miligramus uz kilogramu propikonazola ar 0,24 miligramu uz kilogramu potenciālo kļūdu.
Dienestā norāda, ka deviņām tonnām Uzbekistānas diļļu sākta produkta atsaukšana. Tā ir jau trešā reize šī gada pirmajās nedēļās, kad uz robežas ņemtā paraugā no Uzbekistānas vestajās dillēs tiek konstatētas neatļauta pesticīda atliekvielas.
Savukārt Irānas izcelsmes svaigajā paprikā, veicot laboratorisko kontroli uz robežas ņemtam paraugam, PVD konstatējis pārsniegtu maksimāli pieļaujamo pesticīdu atliekvielu normu. PVD paprikā konstatējis 0,093 miligramus uz kilogramu etiona ar 0,047 miligramu uz kilogramu potenciālo kļūdu, kā arī 0,038 miligramus uz kilogramu profenosa ar 0,019 miligramu uz kilogramu potenciālo kļūdu.
Dienestā atzīmē, ka 15 tonnu svaigās paprikas sūtījuma īpašnieks nolēmis nosūtīt iznīcināšanai.
Tāpat atpakaļ uz Krieviju nosūtīts 18 kilogramu vafeļu sūtījums, jo tajā konstatēta Eiropas Savienībā (ES) aizliegta krāsviela "E171", un 12 tonnu savvaļas sēņu sūtījums, jo sūtījuma īpašnieks nevarēja uzrādīt apliecinājumu par preces nekaitīgumu attiecībā uz radioaktīvo cēziju 137.
PVD norāda, ka neatbilstošs bijis arī no Krievijas uz Lietuvu vests 400 kilogramu pārtikas aromatizatora sūtījums, kuram nebija norādītas sastāvdaļas. Par pārkāpumu informēta Lietuvas kompetentā uzraudzības iestāde.
Tāpat Krievijas izcelsmes lopbarības raugā PVD laboratoriski konstatējis "Salmonella spp" baktērijas.
Dienestā skaidro, ka 21 tonnu Krievijas izcelsmes lopbarības rauga kravu ar partijas numuru "12/01" nolemts iznīcināt.
PVD informē, ka neatbilstoši bijuši arī divi žāvētu aprikožu sūtījumi no Afganistānas un Uzbekistānas. Abos sūtījumos PVD konstatējis marķējumā nenorādītu alergēnu sēra dioksīdu.
Dienestā norāda, ka Afganistānas 504 kilogramu žāvētu aprikožu sūtījumu ar partijas numuru "10.2027." nolemts iznīcināt Vācijā. Savukārt četru tonnu žāvētu aprikožu kravu no Uzbekistānas ar partijas numuru "A1820122025" PVD nolēmis nosūtīt uz Itāliju, par ko informēta Itālijas kompetentā iestāde.
Tāpat PVD Afganistānas rozīņu sūtījumam konstatējis nepamatotu atsauci uz preces bioloģisko izcelsmi, kā arī Uzbekistānas rozīņu sūtījumam marķējumā PVD konstatējis preces derīguma termiņa iztrūkumu.
PVD informē, ka Afganistānas 570 kilogramu rozīņu kravu nolemts sūtīt uz Vāciju pārmarķēšanai par konvencionālo pārtiku, bet 20 tonnu Uzbekistānas rozīņu kravu nolemts sūtīt uz Nīderlandi, par ko informēta Nīderlandes kompetentā iestāde.
Vienlaikus PVD Ukrainas izcelsmes limonādei konstatējis pievienotu ES neatļautu ehinācijas ekstraktu, tāpēc divu tonnu limonādes krava ar partijas numuru "B/N" nosūtīta iznīcināšanai.
Savukārt Indijas izcelsmes vienas tonnas kurkumas krava ar partijas numuru "J01H25" nosūtīta atpakaļ uz Indiju, jo tā tika izkrauta pirms uzrādīšanas nekaitīguma kontrolei, kā arī atpakaļ uz Turciju nosūtīta 190 kilogramu želejkonfekšu krava ar partijas numuru "25-34-068500", jo to ražošanā izmantots nezināmas izcelsmes želatīns, atzīmē dienestā.
PVD par konstatēto gadījumu ievietojis paziņojumu ES Ātrās brīdināšanas sistēmā.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.