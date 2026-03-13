Asiņaina izrēķināšanās Dārzciemā: kaiju klaigāšana tik ļoti nokaitinājusi kādu rīdzinieku, ka viņš ķēries pie ieroča. VIDEO
Valsts policija sākusi kriminālprocesu un meklē personu, kura, visticamāk, neizturot putnu skaļo klaigāšanu, Dārzciemā, Rīgā, ar pneimatisko ieroci nošāvusi kaiju.
Kā vēsta TV3 raidījums "Degpunktā", likumsargi saņēmuši izsaukumu uz Zeltiņu ielu, kur atrasts putns ar šautu brūci. Notikuma vietā policija pavadīja vairākas stundas, apsekojot teritoriju un gaidot atbildīgos dienestus, kas savāktu putna mirstīgās atliekas. Valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska apstiprināja, ka par notikušo ir sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta otrās daļas – par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kuras rezultātā tas gājis bojā. Precīzs ieroča veids tiks noteikts ekspertīzē.
Aptaujātie Dārzciema iedzīvotāji atzīst, ka apkaimē mīt ļoti daudz kaiju. Lai gan daļai vietējo putni netraucē un daži tos pat piebaro, citi neslēpj aizkaitinājumu. Kāda vietējā iedzīvotāja raidījumam norādīja, ka kaijas mēdz būt traucējošas, īpaši rīta stundās, taču piebilda: "Tāpat viņas visas neizšaut – to ir tik daudz."
Savukārt Latvijas Nacionālā dabas muzeja ornitologs Dmitrijs Boiko raidījumam skaidro, ka sudrabkaiju populācija Rīgā ir stabila un turpina pieaugt. Pilsētas jumti šiem putniem kalpo kā droša ligzdošanas vide, jo tur nav sastopami dabiskie ienaidnieki – lapsas vai jenotsuņi.
Ornitologs uzsver, ka putnu fiziska iznīcināšana situāciju pilsētā nemainīs. "Pat ja teorētiski pieņemam, ka novācam kaijas no jumtiem šogad, nākamgad tās atkal ligzdos," norāda eksperts, piebilstot, ka iedzīvotājiem ar putnu klātbūtni ir jāsadzīvo. Eksperts skaidro, ka pavasarī kaiju skaļā uzvedība ir dabiska, jo tādējādi tās iezīmē savu teritoriju.