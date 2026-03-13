Daugavpilī izraugās vietu dzīvnieku kapsētai
Daugavpilī pašvaldība izraugās vietu dzīvnieku kapsētai, informēja pašvaldība.
Domes Pilsētas saimniecības un attīstības komitejā deputāti šonedēļ uzklausīja Komunālās saimniecības pārvaldes (KSP) informatīvo ziņojumu par dzīvnieku kapsētas iespējamās atrašanās vietas izvērtējumu. KSP izvērtēja divas iespējamās vietas dzīvnieku kapsētas ierīkošanai - zemes gabalu blakus Komunālajiem kapiem Stropu apkaimē un teritoriju netālu no Garnizona kapiem Mežciema apkaimē.
Izvērtēšanas rezultātā secināts, ka teritorija Komunālajos kapos ir funkcionāli, ekonomiski un inženiertehniski pamatotāka izvēle nekā teritorija Garnizona kapu apkaimē Mežciemā.
Izvērtētā teritorija pie Komunālajiem kapiem ir daļa no zemes vienības ar provizorisko laukumu 0,5-0,6 hektāri, kas atrodas pa kreisi no 18. novembra un Vasarnīcu ielas krustojuma. Izvērtēšanas gaitā KPS konstatēja, ka 300 metru sanitārajā aizsargjoslā no plānotās dzīvnieku kapsētas teritorijas neatrodas privātīpašumi.
KSP vadītāja vietnieks Dmitrijs Dubins informēja, ka Komunālajos kapos tiek nodrošināta pastāvīga darbinieku klātbūtne, jo teritorijā atrodas kapliča un notiek kapsētas apsaimniekošana. Tas varētu nodrošināt efektīvu dzīvnieku kapsētas uzturēšanu, pastāvīgu teritorijas uzraudzību, operatīvu reaģēšanu nepieciešamības gadījumā un sabiedriskās kārtības kontroli. Teritorijas tuvumā jau ir pieejama funkcionējoša infrastruktūra, kas samazinātu nepieciešamos kapitālieguldījumus un paātrinātu projekta realizāciju. Jau ir piebraucamie ceļi, tajā skaitā autostāvvieta, labiekārtota teritorija, organizēta kapsētas apsaimniekošanas sistēma, ūdens apgāde un publiskā tualete.
Turklāt pastāvīga darbinieku klātbūtne un regulāra apmeklētāju plūsma samazina vandalisma un nekontrolētu darbību risku, uzsver pašvaldībā. Šīs teritorijas izvēle ļauj izmantot esošo apsaimniekošanas struktūru, darbinieku resursus un jau pieejamās uzturēšanas telpas. Tas nozīme, ka dzīvnieku kapsētas izveide Komunālajos kapos nodrošina racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izmantošanu.
Izvērtēšanas gaitā konstatēts, ka teritorija, kas atrodas Garnizona kapu tuvumā, robežojas ar privātīpašumu, tajā nav nodrošināta pastāvīga darbinieku klātbūtne, būtu nepieciešami papildu finanšu un cilvēkresursu ieguldījumi uzraudzības un apsaimniekošanas nodrošināšanai, būtu jāveido vai jāpielāgo infrastruktūra. Blakus teritorijai atrodas purvs, kas var ietekmēt gruntsūdeņu līmeņa paaugstināšanos virs normatīvos aktos noteiktā.
Pašvaldība veiks ģeoloģisko un hidroģeoloģisko izpēti un saņems izvērtējumu no Valsts vides dienesta. Pēc nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanas KSP varēs sākt dzīvnieku kapsētas projektēšanu. Paralēli tiks izstrādāta arī mājdzīvnieku apbedīšanas kārtība.