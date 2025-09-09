Daugavpilī vīrietis, draudot ar ieroci, izspiedis 10 000 eiro
Aizvadītajā nedēļā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas saņēma informāciju, ka Daugavpilī vīrietis, draudot ar šaujamierocim līdzīgu priekšmetu, citai personai izspieda naudas līdzekļus 10 000 eiro apmērā. Šā gada 5. septembrī likumsargi aizturēja 1988. gadā dzimušu vīrieti, kuram tiesa piemēroja apcietinājumu. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, turpinās izmeklēšana.
2025. gada 4. septembrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas uzsāka kriminālprocesu saistībā ar to, ka Daugavpilī kādai personai no šā gada augusta beigām līdz septembra sākumam, draudot ar šaujamierocim līdzīgu priekšmetu, tika izspiesta prāva naudas summa – 10 000 eiro.
Veicot pirmstiesas izmeklēšanu un operatīvos meklēšanas pasākumus, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas sadarbībā ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonām noskaidroja iespējamās vainīgās personas atrašanās vietu. Šā gada 5. septembrī Rīgā tika aizturēts 1988. gadā dzimis vīrietis. Policijas rīcībā ir informācija, ka aizturētais vīrietis ir noziedzīgas grupas dalībnieks.
Aizturēšanas brīdī likumsargi, veicot sankcionētu kratīšanu, pie personas atrada šaujamierocim līdzīgu priekšmetu un kaujas munīciju. Tāpat jāuzsver, ka šaujamierocim līdzīgā priekšmeta stobrā bija ievietota viena patrona.
Savukārt Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas 2025. gada 7. septembrī lūdza tiesu piemērot aizturētajai personai drošības līdzekli, kas saistīts ar brīvības atņemšanu, ko tiesa arī piemēroja.
Jāmin, ka aizturētais noziedzīgās grupas dalībnieks jau iepriekš ir nonācis Valsts policijas redzeslokā par vardarbīga nozieguma pastrādāšanu.
Saistībā ar šo noziedzīgo nodarījumu ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 183. panta otrās daļas, proti, par izspiešanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tā izdarīta, lietojot vardarbību, ieročus vai sprāgstošas vielas. Par šāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.