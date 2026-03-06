Rīgā ar pneimatisko ieroci sašautas divas sievietes. Valsts policija uzsākusi pastiprinātu patrulēšanu
Valsts policijā ir saņemti iesniegumi no divām sievietēm, kurām, Rīgā iespējams, ar pneimatisko ieroci nodarīti miesas bojājumi.
Valsts policija Jauns.lv ziņo, ka saistībā ar notikušo uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi par iespējamu maznozīmīgu miesas bojājumu tīšu nodarīšanu. Tāpat likumsargi apkārtnē uzsākuši pastiprinātu patrulēšanu un aicina atsaukties iedzīvotājus, kuriem varētu būt noderīga informācija saistībā ar notikušo, zvanot pa tālruņa numuru 25496866, 67500715 vai 112!
Kā liecina publikācijas sociālajos tīklos, viens 3. martā risinājies Imantā, pie daudzdzīvokļu mājām Anniņmuižas bulvārī. Bet otrs gadījums 4. martā noticis Rītabuļļu mežā, pie koka laipas, kas ved uz jūru.
Apkaimju attīstības biedrība "Rītabuļļi" norāda, ka cietusī šobrīd atrodas slimnīcā un saistībā ar notikušo izplatījusi brīdinājumu, aicinot cilvēkus nepārvietojieties vienatnē meža zonā, īpaši krēslā un tumsā. "Lūdzam iedzīvotājus šobrīd ievērot pastiprinātu piesardzību, īpaši ap minēto laipu un tās apkārtni. Ko darīt iedzīvotājiem: nepārvietojieties vienatnē meža zonā, īpaši krēslā un tumsā; pamanot aizdomīgas personas vai darbības, nekavējoties ziņojiet pa 112; neizplatiet neapstiprinātu informāciju un nepublicējiet cietušās personas datus, netraucējiet izmeklēšanu — ļaujiet policijai veikt darbu!" vietnē "Facebook" aicina biedrība.