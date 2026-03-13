Par vairākām zādzībām un laupīšanu Daugavpilī aiztur divus vīriešus
Likumsargi marta sākumā par zādzībām un laupīšanu Daugavpilī aizturējuši divus vīriešus, informēja Valsts policija (VP).
Policijai ziņots, ka 12. februārī Daugavpilī nenoskaidrota persona uzbruka 1984. gadā dzimušam vīrietim, nodarīja viņam miesas bojājumus un nolaupīja mantas, tostarp dzīvokļa atslēgas. Pēc laupīšanas persona izmantoja nolaupītās dzīvokļa atslēgas, iekļuva cietušā vīrieša dzīvoklī un nozaga televizoru "Xiaomi" un portatīvo datoru. Kopējais materiālais zaudējums bijis 729 eiro.
Veicot meklēšanas darbības, likumsargi noskaidroja personu, kura saistīta ar noziedzīgajiem nodarījumiem. 2. martā VP Dienvidlatgales iecirkņa policisti aizturēja 1979. gadā dzimušu vīrieti. Likumsargiem izdevās atgūt nolaupītās mantas.
Policijā pret 1979. gadā dzimušo ir sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 176. panta pirmās daļas par laupīšanu. Tāpat sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā.
Savukārt veicot izmeklēšanu citā kriminālprocesā par zādzību no kāda dzīvokļa Daugavpilī, likumsargi 3. martā aizturēja 1986. gadā dzimušu vīrieti. Veicot izmeklēšanas darbības, likumsargi noskaidroja 1986. gadā dzimušā vīrieša saistību ar šo noziegumu. Zināms, ka persona 15. janvārī iekļuva dzīvoklī un nozaga mobilo telefonu, lādīti ar dārglietām un skaidru naudu. Materiālais zaudējums nodarīts 730 eiro apmērā.
5. martā tiesa aizturētajam vīrietim kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu. Pret vīrieti sākts kriminālprocess pēc 175. panta trešās daļas par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā.