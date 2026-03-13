F-1 Ķīnas "Grand Prix" sprintu no pirmajām starta vietām sāks "Mercedes" piloti
"Mercedes" piloti Džordžs Rasels un Kimi Antonelli piektdien ieņēma pirmo un otro vietu Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta otrā posma - Ķīnas "Grand Prix" - sprinta kvalifikācijā.
Rasels sprinta kvalifikācijā bija ātrākais, veicot apli minūtē un 31,520 sekundēs, un apsteidza komandas biedru Antonelli par 0,289 sekundēm. "Mercedes" piloti arī izcīnīja dubultuzvaru pagājušajā nedēļas nogalē aizvadītajā sezonas pirmajā sacīkstē.
A job well done for Mercedes and George Russell 👏🫡#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/2QrxfE6DcY— Formula 1 (@F1) March 13, 2026
Labāko trijnieku, zaudējot 0,621 sekundi, noslēdza pagājušās sezonas čempions Lando Noriss ("McLaren"), kuram ceturtajā vietā sekoja "Ferrari" pilots Luiss Hamiltons, piektais bija Oskars Piastri ("McLaren"), bet sesto vietu ieņēma otrs "Ferrari" pārstāvis Šarls Leklērs.
Septītais bija Pjērs Gaslī ("Alpine"), astotais labākais rezultāts padevās Maksam Verstapenam ("Red Bull"), kamēr devītajā un desmitajā pozīcijā ierindojās attiecīgi Olivers Bērmans ("Haas") un Izaks Hadžars ("Red Bull").
The Sprint Grid is IN! 😎— Formula 1 (@F1) March 13, 2026
It's a Mercedes 1-2 ahead of Norris, Hamilton and Piastri ⬇️#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/5Va86ktxhD
Pirms sprinta kvalifikācijas tika aizvadīta vienīgā treniņu sesija, kurā ātrākie arī bija "Mercedes" piloti, aiz sevis atstājot abus "McLaren" pārstāvjus un "Ferrari" pilotus. Sestdien paredzēta sprinta sacīkste un kvalifikācija, bet svētdien norisināsies Ķīnas "Grand Prix" sacīkste.
Šosezon paredzēti 24 posmi, sezonai decembra sākumā noslēdzoties Abū Dabī. Nākamais posms nākamajā nedēļā norisināsies Ķīnā. Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".