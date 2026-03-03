Indriksone nosauc lielāko problēmu Siliņas valdībā
Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) pašreizējās valdības lielākā problēma ir tā, ka katrs ministrs strādā pats par sevi, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" pauda Saeimas opozīcijā esošās Nacionālās apvienības (NA) līdere, Saeimas deputāte Ilze Indriksone.
Pēc politiķes novērojumiem, rodas sajūta, ka ministri nesarunājas, pat ja viņu darbības jomas ir savstarpēji cieši saistītas. Kā piemēru Indriksone minēja Valsts vides dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes savstarpēji nesaskaņotu darbību, kurai pa vidu vēl mēdzot iejaukties Klimata un enerģētikas ministrija. "Beigās mēs redzam, ka atnāk un katrs runā kaut ko citu. Tāda sajūta, ka viņi pie viena galda nesēž tomēr," sacīja deputāte.
Lūgta komentēt Siliņas ziņojumu Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību, Indriksone pauda redzējumu, ka valdība vairāk nodarbojas nevis ar ilgtermiņa plānošanu, bet ar "caurumu lāpīšanu" krīzes situācijās. Viņasprāt, Latvijas ilgtspējīgai attīstībai ir vajadzīga drošība un stabilitāte, lai ģimenes var garantēti paļauties uz valsti un zināt, ka situācija tuvākajā laikā nepasliktināsies, bet pašreizējā valdība to nespējot sniegt.
Opozīcijas politiķe arī norādīja uz valdošās koalīcijas partneru biežajiem kašķiem, savstarpēju kritizēšanu, norāšanu un centieniem vienam otru disciplinēt.
Vaicāta, vai disciplīna valdībā būtu labāka, ja valdošajā koalīcijā iesaistītos arī NA, Indriksone atbildēja, ka tas nav iespējams, jo pašreizējās valdības partneri pārstāv pretrunīgas ideoloģijas un uzskatus.