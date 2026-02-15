"Tas jau ir Saeimas rituāls!" Politologs par regulārajām prasībām "gāzt" Siliņu no amata
Prasības par Latvijas premjerministres atkāpšanos kļūst par politisku rituālu, kas neved pie reālām pārmaiņām. Tā uzskata Latvijas Universitātes profesors Juris Rozenvalds, vērtējot Evikas Siliņas valdības stabilitāti.
Latvijas Saeimā prasības par premjerministres atkāpšanos arvien biežāk izskan kā formalitāte, nevis reāls mēģinājums mainīt varu. Šādu viedokli TV24 raidījumā "Dienas personība" paudis Latvijas Universitātes profesors un politologs Juris Rozenvalds, komentējot pašreizējā Ministru kabineta stabilitāti.
"Man šķiet, ka tagad pašā Saeimā tas ir pārvērties par sava veida rituālu. Jā, ir jādemonstrē sava pozīcija un, kā saka, jāpieprasa premjerministres, tātad arī valdības, atkāpšanās, bet nopietni, manuprāt, to neviens īsti nevēlas," sacīja Rozenvalds.
Viņš uzsvēra, ka gan valdošā koalīcija, gan opozīcija labi apzinās reālo spēku samēru. "Es domāju, visi saprot, ka koalīcija mobilizēsies un visi vajadzīgie cilvēki būs uz vietas," norādīja politologs, liekot saprast, ka valdībai pietiek balsu, lai saglabātu varu.
Turklāt, pēc Rozenvalda teiktā, arī pati opozīcija šobrīd nemaz nealkst nākt pie varas. "Arī opozīcija nemaz tik ļoti netiecas nonākt pie varas, saprotot, ka tas tai var dārgi maksāt gaidāmajās Saeimas vēlēšanās," viņš uzsvēra.
Politologs uzskata, ka, neraugoties uz regulārajiem mēģinājumiem "nogāzt" valdību, šis Ministru kabinets, visticamāk, noturēsies līdz nākamajām Saeimas vēlēšanām. "Es domāju, lai arī kā situācija veidotos - labi vai slikti -, šī valdība kaut kā noturēsies līdz Saeimas vēlēšanām. Iespējams, būs vēl septītais vai astotais mēģinājums gāzt Siliņu no troņa," sacīja Rozenvalds.