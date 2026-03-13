Ministrs informē par vietām, kur latvieši var iegādāties lētākos pārtikas produktus
Latvijā diskusijas par augstām cenām un iedzīvotāju pirkšanas spēju turpinās, un Ekonomikas ministrs Viktors Valainis izskaidro, kā valsts plāno palīdzēt iedzīvotājiem orientēties cenu atšķirībās un radīt konkurenci starp mazumtirgotājiem.
Saskaņā ar ministra teikto, viens no rīkiem ir valsts izveidotais cenu salīdzināšanas pakalpojums Letapartika.lv. Tā mērķis ir vizuāli parādīt, kuros veikalos pārtikas produkti ir lētāki. Drīzumā šis rīks tiks uzlabots, padarot to praktiskāku un saprotamāku iedzīvotājiem. Plānots izveidot arī iknedēļas pārtikas grozu senioriem, kuru sastāvu noteiks paši vecākā gadagājuma cilvēki.
"To, ko mēs darīsim tuvākajā laikā, — mēs sāksim izmantot šo rīku, padarot to vieglāk pieejamu iedzīvotājiem. Pirmkārt, mēs izveidosim grozu pensionāriem reizi nedēļā," teica Valainis. Pēc ministra teiktā, vecāki cilvēki izvēlēsies produktus, ko vēlas redzēt savā grozā, un valsts tos aprēķinās. "Mēs piedāvāsim rezultātus, sakot, ka šis grozs ir vislētākais veikalā X, bet visdārgākais — veikalā Y," piebilda Valainis.
Valainis uzsvēra, ka valsts veikaliem nepiespiedīs pazemināt cenas, bet radīs konkurences spiedienu, ļaujot pircējiem ar savu izvēli radīt ietekmi uz tirgu. "Šis ir svarīgi iedzīvotājiem — kad viņi izvēlas, kur iepirkties," sacīja ministrs. "Ja pensionārs redzēs, ka viņa parastais pārtikas grozs ir lētāks konkrētā veikalu ķēdē, viņš dosies tur," viņš piebilda.
Pētījumi jau parādījuši ievērojamas cenu atšķirības starp veikaliem. "Pētījumi parādīja, ka tajos veikalos, kas nepiedalās zemas cenu iniciatīvā, pārtikas grozs bija vidēji par 20 eiro dārgāks nekā veikalos, kas piedalās," norādīja Valainis.
Viņš uzskata, ka šādu datu publiskošana pastiprinās konkurenci starp veikaliem. "Cenu atšķirības pastāv, un mēs tās parādīsim skaidrāk, lai cilvēki būtu informētāki, veicot savus ikdienas pirkumus," piebilda Valainis.