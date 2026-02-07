VIDEO: Evika Siliņa olimpiādē pievienojas mūsu hokejistiem treniņā, demonstrējot savas slidošanas prasmes
Latvijas premjerministre Evika Siliņa olimpiskajās spēlēs pievienojusies mūsu hokeja izlasei treniņā, izmēģinot arī savas spējas uz ledus.
Iemūžinātajā video manāms, ka Siliņa, valstsvienības galvenā trenera Harija Vītoliņa pavadībā, veic pāris manevrus pa hokeja laukumu, smejot norādot, ka "baigi asās slidas". Vaicāta kā viņa jūtas uz ledus, Siliņa atbild ar pārliecinošu "labi". Tikmēr Vītoļiņš norāda, ka viņa ir "vēsturē pirmā premjerministre, kas devusies uz hokeja laukumu".
Siliņa atradīsies darba vizītē Itālijā no 2026. gada 6. līdz 8. februārim. Itālijā viņai paredzēts piedalīties XXV ziemas olimpisko spēļu atklāšanas pasākumos un satiksies ar Latvijas olimpiešiem pirms spēļu sākuma.
Vizītes laikā Ministru prezidente piedalīsies Itālijas Republikas prezidenta Serdžo Matarellas rīkotajā oficiālajā pieņemšanā valstu un valdību vadītājiem par godu XXV ziemas olimpisko spēļu atklāšanai, XXV ziemas olimpisko spēļu Atklāšanas ceremonijā, kā arī piedalīsies Latvijas delegācijas oficiālajā vakarā Milānā. Milānas - Kortīnas 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Latviju pārstāvēs vēsturiski lielākā delegācija - 68 sportisti deviņos sporta veidos.