Mūzikas straumēšanas platformas zaudējušas savu šarmu. Jaunieši bauda mūziku tā, kā tas tika darīts agrāk
Platformā "TikTok" daži jaunieši dalās, ka vairs neizvēlas klausīties mūziku "Spotify", "Apple Music" vai citās lielās straumēšanas platformās, bet labprāt izvēlas iegādāties CD diskus vai, piemēram, klausīties mūziku MP3 atskaņotājā.
Kāpēc pēkšņi jaunieši ir izvēlējušies iet, kā varētu teikt, neērtu ceļu? Straumēšanas platformas šķietami atvieglojušas dzīvi – daudzu mākslinieku dziesmas ir iespējams ātri atrast un noklausīties, nav jāatbrīvo mājas vieta, lai fiziski novietotu disku. Katrs jaunietis uz šo jautājumu sniegs citu atbildi. Sākotnēji jāatzīmē, ka lietotāji ir norādījuši, ka straumēšanas platforma "Spotify" radījusi šķēršļus mūzikas baudīšanai.
Piemēram, kopš "Spotify" sāka piedāvāt iespēju rādīt video, viedokļi par to, vai šāda funkcija ir nepieciešama, atšķiras. Platformā "Reddit" daži cilvēki dalās, ka viņiem visu laiku ieslēdzas tikai video versija, nevis tiek atskaņots audio, un viņiem tas kaitina, jo šī funkcija neļauj baudīt mūziku kā agrāk.
Kurš vēl nav dzirdējis par mākslīgo intelektu (MI)? Bez šī rīka izmantošanas cilvēkiem jau grūti iztikt ikdienā, bet ne visiem patīk, kad tas sāk pārņemt radošā satura pasauli. Kā "TechRadar" ziņoja šī gada sākumā, "Spotify" lietotāji sūdzējušies, ka viņiem bieži tika piedāvāts noklausīties mākslīgā intelekta radīto mūziku. Bet lietotājiem nav vēlēšanās klausīties šādu mūziku.
"TechRadar" vēsta, ka, jo vairāk "Spotify" popularizē MI mūziku, jo mazāk tiem jāuztraucas par atlīdzības maksāšanu īstiem mūziķiem, kā rezultātā tiek nodrošināta lielāka peļņa straumēšanas pakalpojuma sniedzējam. Tikmēr lietotājiem sāka zust uzticamība platformai, ka tā ņem vērā viņu intereses un piedāvā atbilstošu saturu.
Ņemot vērā šādas nianses un to, ka jauniešiem gribas atbalstīt mūziķus, kuri viņiem patīk, un gribas, lai viņiem pa tiešām piederētu mūzika, viņi varētu kontrolēt, kā tā tiek baudīta, nesatraucoties, ka kaut kādas dziesmas tiks negaidīti izdzēstas, "TikTok" parādījušies video - jaunieši rāda savas CD disku kolekcijas, kā ielādē dziesmas vecajos telefonos vai mūzikas atskaņotājos.
Lietotāja "Deja Cavazos" dalījās ar video, ka ir "izšķīrusies ar "Spotify", lai izveidotu savu mūzikas bibliotēku un izmantotu savu veco telefonu kā MP3 atskaņotāju." Aprakstā viņa raksta: "Šis process man sagādā lielu prieku. "Spotify" var pazust uz visiem laikiem pēc tam, kad es uzzināju par visām šausmīgajām lietām, ko viņi finansē. Esmu iegādājusies CD diskus, aizņēmusies no bibliotēkas CD diskus un izveidojusi atskaņošanas sarakstus."
"Thebrooklynbruja" min: "Tu nevarēsi man iestāstīt, ka "Spotify" ir estētiskāks un vizuāli pievilcīgāks nekā CD un mūzika?!"
Bet tas neaprobežojas tikai ar mūziku. Cilvēki izvēlas pirkt arī DVD diskus, kasetes, datorspēļu diskus. Šādam saturam "TikTok" platformā parasti ir pievienots tēmturis "physicalmedia" jeb taustāmais/fiziskais medijs. Skatoties estētiskus video, var redzēt, ka cilvēki cenšas attālināties no straujās modernās pasaules un nedaudz ieslīgt nostaļģijā. Tu vari pieskarties lietām, kuras novērtē, un parādīt citiem, kas tevi aizrauj.
"TikTok" lietotājs svtorcs raksta: "Mūsdienu digitālajā laikmetā fizisko mediju šarms joprojām ir nenoliedzams, īpaši kolekcionāriem, kuri novērtē neorganizētu plauktu skaistumu. Iedomājieties: krāsainas DVD, eklektiski mūzikas albumi un dažādi citi formāti sajaucas uz plauktiem. Katrs priekšmets stāsta savu stāstu, atspoguļojot personīgo gaumi un atmiņas, padarot izkārtojumu dzīvu un dinamisku. Pievilcība slēpjas ne tikai kolekcijas saturā, bet arī individualitātē, ko katrs priekšmets piešķir kopējam izskatam."
Lietotājs arī norāda, ka tas nav tikai par to, ka tev pieder lietas, kas tev patīk, bet tas palīdz radīt "savu interešu vizuālo mozaīku, atspoguļo personību un rosina uz sarunām, jo katrs DVD vāciņš vai plate izraisa ziņkāri un diskusijas."
Noslēgumā viņš vēsta, ka šādi kolekcionārs pats veido savu pasauli, piepildot to ar žanriem un mākslu, kas viņam patīk.