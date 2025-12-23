Par bijušās draudzenes nolaupīšanu un vairākkārtēju viņas izvarošanu vīrietim piespriež 15 gadus cietumā
Rīgas pilsētas tiesa kādam vīrietim par bijušās draudzenes nolaupīšanu un vairākkārtēju viņas izvarošanu piemēroja cietumsodu uz 15 gadiem un probācijas uzraudzību uz septiņiem gadiem un sešiem mēnešiem, informēja prokuratūra.
Tāpat tiesa lēma no apsūdzētā par labu cietušajai piedzīt kaitējuma kompensāciju 56 805,75 eiro apmērā, savukārt valsts labā - cietušajai izmaksāto valsts kompensāciju 4340 eiro apmērā.
Atbilstoši apsūdzībai vīrietis 2023. gada pavasarī, pārkāpjot tiesas noteikto aizliegumu tuvoties savai bijušajai draudzenei, ieradās pie viņas mājās, pēc kā piekāva un izvaroja viņu. Pēc tam vīrietis, pielietojot vardarbību, cietušo sievieti nolaupīja un ar automašīnu aizveda uz Lietuvu, kur divas dienas turēja viesnīcā. Šajās divās dienās vīrietis cietušo arī vairākas reizes izvaroja.
Cietušajai no apsūdzētā vīrieša gūsta izdevās atbrīvoties, pateicoties viesnīcas darbiniekiem, kuriem viņa paziņoja par viņas nolaupīšanu brīdī, kad vīrietis bija īslaicīgi izgājis.
Vīrietis kopumā bija apsūdzēts par 21 noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pret minēto sievieti, tai skaitā arī par izmeklēšanas laikā noskaidrotiem nodarījumiem, kas izdarīti pirms cietušās sievietes nolaupīšanas.
Pirmstiesas procesa laikā apsūdzētais savu vainu neatzina un liecināja, ka notikušais ir tikai ģimenes konflikts.
Prokurora ieskatā tiesa, piemērojot maksimālo soda apmēru ar pietiekami stingru represiju, norāda uz šādās rīcības nepieļaujamību.