Viens no aizturētajiem albāņu narkobarona nolaupīšanas lietā ir Latvijas pilsonis Ainis Balodis
Noskaidrots, ka viens no četriem algotņu grupējuma dalībniekiem, kurš novembrī starptautiskā operācijā tika aizturēts par plāniem nolaupīt albāņu narkotiku tirdzniecības tīkla vadītāju, bija 45 gadus vecais Latvijas pilsonis Ainis Balodis.
Vācijas policija informē, ka Latvijas pilsonis Ainis Balodis tika arestēts Londonā. Viņš ieradās Lielbritānijā 31. oktobrī, un šobrīd notiek tiesvedība par viņa izdošanu Vācijai, kur viņu meklē aizdomās par sazvērestību nolaupīšanā. Vestminsteras Maģistrātu tiesa atklāja, ka Balodis tika aizturēts sešu guļamistabu plašā īpašumā ar slēgtu teritoriju, kur, iespējams, viņš strādāja kā apsargs. Pašlaik viņš atrodas apcietinājumā, bet viņa izdošanas prāva paredzēta nākamgad.
Izmeklēšana pret grupējumu sākās pagājušā gada oktobrī, kad Rietumvācijas pilsētā Hernē policija automašīnas pārbaudes laikā pie diviem Latvijas pilsoņiem atrada profesionālas novērošanas ierīces un gāzes ieročus. Abi latvieši ir notiesāti un šobrīd izcieš cietumsodus. Savukārt šī gada 12. novembrī, Vācijas vadītā starptautiskā operācijā, tika aizturēti vēl četri cilvēki — Dānijā, Francijā, Latvijā un Lielbritānijā.
Eiropols brīdina par pieaugošu tendenci, kur organizētās noziedzības grupas algo augsti apmācītus speciālistus — bieži vien bijušos specvienību karavīrus — dažādu vardarbīgu uzdevumu veikšanai.
“Šī ir satraucoša tendence, kas paspilgtinās arī karadarbības Ukrainā dēļ. Ukrainas karavīri un krievu algotņi ar kaujas pieredzi atgriežas no frontes un izmanto savas prasmes organizētajā noziedzībā, radot potenciālu apdraudējumu,” ziņo Eiropols. Organizācija arī norāda, ka šī parādība var kļūt izteiktāka un uzsver nepieciešamību savlaicīgi gatavoties iespējamiem drošības riskiem.