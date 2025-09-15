Policija rosinājusi apsūdzēt jauniešu grupu par laupīšanām un zādzībām Rīgas Centrālās stacijas apkaimē.
Šodien 15:04
Valsts policija rosinājusi prokuratūrai apsūdzēt jauniešu grupu par laupīšanām un zādzībām Rīgas Centrālās stacijas apkaimē, informēja policija.
Jaunieši 31. maijā Rīgā veikuši vairākas laupīšanas un zādzības, aizdedzinājuši atkritumu tvertnes un sabojājuši automašīnu.
Rīgas Austrumu pārvaldē 31. maijā sākts kriminālprocess par vairākām laupīšanām, zādzībām un mantas tīšu bojāšanu. 31. maijā Stacijas laukumā tika aplaupītas vairākas personas, nodarot miesas bojājumus un nozogot mobilo telefonu "iPhone" un elektronisko cigareti.
Pēc tam tika nozagtas preces no degvielas uzpildes stacijām Satekles ielā un Kurbada ielā. Pēc zādzībām aizdedzināti divi atkritumu konteineri, pēc kā sabojāta automašīna "BMW" Daugavpils ielā.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka ar minētajiem noziegumiem saistīta personu grupa - 1998. gadā, 2004. gadā un 2008. gadā dzimuši jaunieši.