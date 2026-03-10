Ilustratīvs attēls.
Šodien 11:15
"Rimi" lūdz pircējiem nodot atpakaļ veikalā noteiktus pārtikas produktus
Mazumtirdzniecības veikalu tīkls "Rimi" lūdz Latvijas pircējiem nodot atpakaļ veikalā zemāk minētās preces, liecina tirgotāja mājaslapā publiskotā informācija.
Svaigpiens "Zemturi 3,6%" 1,5l - EAN kods 4751013220218, derīguma termiņš: 09.03.2026., 10.03.2026., 11.03.2026.
Svaigpiens "Zemturi 3,6%" 0,75l - EAN kods 4751013220188, derīguma termiņš: 09.03.2026., 10.03.2026., 11.03.2026.
Atsaukuma iemesls: iespējams mikrobioloģisks piesārņojums.
Preces atgriešana: ja esat iegādājies minēto preci ar norādīto derīguma termiņu, lūgums, atgriezt to tuvākajā "Rimi" veikalā līdz 2026. gada 23. martam. Pirkuma čeks ir nepieciešams. Apmaiņā pret preci tiks apmaksāta preces vērtība.