"Rimi" lūdz pircējiem nodot atpakaļ veikalā noteiktus pārtikas produktus
Foto: Paula Čurkste/LETA
Ilustratīvs attēls.
Sabiedrība

"Rimi" lūdz pircējiem nodot atpakaļ veikalā noteiktus pārtikas produktus

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Mazumtirdzniecības veikalu tīkls "Rimi" lūdz Latvijas pircējiem nodot atpakaļ veikalā zemāk minētās preces, liecina tirgotāja mājaslapā publiskotā informācija.

"Rimi" lūdz pircējiem nodot atpakaļ veikalā noteik...

Svaigpiens "Zemturi 3,6%" 1,5l - EAN kods 4751013220218, derīguma termiņš: 09.03.2026., 10.03.2026., 11.03.2026.

Svaigpiens "Zemturi 3,6%" 0,75l - EAN kods 4751013220188, derīguma termiņš: 09.03.2026., 10.03.2026., 11.03.2026.

Atsaukuma iemesls: iespējams mikrobioloģisks piesārņojums.

Preces atgriešana: ja esat iegādājies minēto preci ar norādīto derīguma termiņu, lūgums, atgriezt to tuvākajā "Rimi" veikalā līdz 2026. gada 23. martam. Pirkuma čeks ir nepieciešams. Apmaiņā pret preci tiks apmaksāta preces vērtība. 

Tēmas

Rimi

Citi šobrīd lasa