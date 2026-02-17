Par pulksteņu veikala laupīšanu Vecrīgā apsūdzēti trīs Serbijas pilsoņi
Rīgas Austrumu prokuratūra ir cēlusi apsūdzības trīs Serbijas pilsoņiem par pērn aprīlī izdarīto bruņoto laupīšanu pulksteņu veikalā "Baltic Watches" Vecrīgā.
Prokuratūra informē, ka visām trim personām ir celtas apsūdzības par organizētā grupā izdarītu svešas kustamas mantas nolaupīšanu lielā apmērā, kas saistīta ar vardarbību un vardarbības piedraudējumu.
Divām no šīm personām celta apsūdzība arī par svešas mantas tīšu iznīcināšanu un bojāšanu, norādīja prokuratūrā.
Valsts policijā atrodas izdalīts kriminālprocess pret personu, kas Somijā netika aizturēta. Šajā kriminālprocesā joprojām notiek izmeklēšanas darbības, piemēram, joprojām likumsargi meklē automašīnu, un tās iespējamo maršrutu pēc laupīšanas, jo Rīgā ir vietas, kur nav videonovērošanas kameru.
Prokuratūrā atklāja, ka ārzemnieki Latvijā uzturējās likumīgi un atbrauca kā tūristi.
Prokuratūrai nav informācijas par nolaupīto pulksteņu atrašanās vietu.
Jau ziņots, ka Somija janvārī izdevusi Latvijai trīs Serbijas pilsoņus, kuri tiek vainoti par pērn aprīlī izdarīto bruņoto laupīšanu pulksteņu veikalā "Baltic Watches" Vecrīgā.
Starptautiskas izmeklēšanas rezultātā pērn oktobrī Somijā aizturēti trīs no četriem organizētas noziedzīgās grupas dalībniekiem, kuri aprīlī Rīgā bruņotā laupīšanā nolaupīja ap 80 pulksteņus.
2025. gada 29. aprīlī gaišā dienas laikā Vecrīgā uzbrucēji, piedraudot ar šaujamieroci, kā arī pielietojot fizisku spēku un piparu gāzi pret veikala darbiniekiem un apmeklētāju, dažu minūšu laikā nolaupīja ap 80 ekskluzīvus rokas pulksteņus. Vitrīnu sadauzīšanai tika izmantots veseris. Veikalam nodarīti zaudējumi ap 690 000 eiro apmērā.
Pēc laupīšanas grupa aizskrēja pa Vecrīgas ielām un iesēdās transportlīdzeklī, kuram bija uzstādītas nozagtas numurzīmes. Policija sāka personu meklēšanas pasākumus, tostarp daļā Latvijas izsludinot plānu "Slazdi", tomēr laupītājiem izdevās aizmukt.
Starptautiskā sadarbībā likumsargi noskaidroja, ka laupīšanu veica četri gados jauni vīrieši no Serbijas - vecumā līdz 30 gadiem. Turpinot sadarbību ar citām Eiropas valstīm, īstenota virkne operatīvo un izmeklēšanas darbību, kas ļāva noskaidrot precīzu meklēto vīriešu atrašanās vietu, un pērn oktobrī trīs organizētās grupas dalībnieki tika aizturēti Somijā.
Aizturētās personas Somijā jau gatavojušās nākamās laupīšanas izdarīšanai līdzīgā veidā kā Latvijā. Somijas likumsargi personas aizturēja gatavošanās stadijā un patlaban viņiem Somijā celtas apsūdzības.
Ceturtā laupīšanā Latvijā iesaistītā persona ir izsludināta starptautiskā meklēšanā.