Vīri attiecības sākuši kārtot turpat ceļa vidū.
112
Šodien 18:47
Dreiliņu rotācijas aplī izceļas pamatīgs kautiņš starp diviem saniknotiem šoferiem. VIDEO
Sestdien, 7. martā, Dreiliņos, Lubānas ielas apļveida krustojumā izcēlies kautiņš starp diviem transportlīdzekļu vadītājiem.
Strīds pāraudzis fiziskā sadursmē tieši uz brauktuves, radot īslaicīgus satiksmes traucējumus, liecina sociālajos tīklos izplatītais videomateriāls.
Publicētajos kadros redzams, ka abi šoferi savas automašīnas apturējuši tieši brauktuves vidū, tādējādi bloķējot kustību.
Vīrieši izkāpuši no transportlīdzekļiem un sākuši agresīvi skaidrot attiecības, aktīvi vicinot dūres un nepievēršot uzmanību apkārtējai satiksmei.
Šīs nesavaldīgās rīcības dēļ pārējiem satiksmes dalībniekiem nācās apbraukt konfliktējošos vīriešus un viņu pamestos spēkratus.