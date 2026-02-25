Vāc ziedojumus smagajā avārijā cietušajam autobusa šoferim, kuram amputētas abas kājas
18. februārī uz Liepājas šosejas notika smags ceļu satiksmes negadījums, kurā frontālā sadursmē bija iesaistīta kravas automašīna un sabiedriskais autobuss. Kā vēlāk ziņots, avāriju izraisīja kravas auto vadītājs - Indijas pilsonis.
Avārijā vissmagāk cieta sabiedriskā autobusa šoferis, kurš guvis nopietnus ievainojumus, tostarp vīrietim amputētas abas kājas.
Pēc traģiskās avārijas, šofera dēls "Facebook" informējis par sava tēva veselības stāvokli un lūdz sabiedrības palīdzību.
"Trešdienas vakarā mūsu ģimenei notika liela nelaime, kur cieta mūsu tēvs. Daudzi jau ir lasījuši un redzējuši rakstus par smago avāriju uz A9 Liepājas šosejas, kur notika sadursme starp kravas transporta līdzekli un starppilsētas autobusu, izraisot smagu triecienu tieši autobusa priekšdaļai. Avārijas rezultātā manam tēvam, kurš bija autobusa šoferis, tika amputētas kājas, kā arī lauztas vairākas ribas. Uz doto brīdi atrodas mākslīgajā komā," raksta cietušā šofera dēls Mārtiņš.
"Pašlaik varam tikai gaidīt un cerēt uz vislabāk iespējamo rezultātu," viņš piebilst.
Ja vēlies palīdzēt un atbalstīt cietušo autobusa vadītāju, ģimene būs ļoti pateicīga. Jebkurš atbalsts un palīdzība nozīmētu ļoti daudz.
Rekvizīti:
Saņēmējs - Mārtiņš Ķīvīts
Konta nr. - LV25UNLA0055005878334
Mērķis - ziedojums Aigaram Ķīvītim