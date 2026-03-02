Cēsu novadā smaga avārija uz ceļa Ērgļi–Drabeši: bojā gājis autovadītājs

Apgāžoties automašīnai, Cēsu novadā gājis bojā cilvēks.
Šodien 09:15
Svētdien pēcpusdienā Cēsu novada Drabešu pagastā, automašīnai nobraucot no ceļa un apgāžoties, gājis bojā tās vadītājs, liecina Valsts policijas sniegtā informācija.
Ap plkst. 17.20 uz autoceļa Ērgļi-Drabeši, pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas, vīrietis vadīja transportlīdzekli "Saab" un pagaidām nenoskaidrota iemesla dēļ automašīna nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās, kā rezultātā vadītājs gāja bojā.
Par notikušo sākts kriminālprocess, un tiek noskaidroti negadījuma apstākļi.
Aizvadītajā diennaktī valstī kopumā reģistrēti 64 ceļu satiksmes negadījumi, sešās avārijās cietuši kopskaitā astoņi cilvēki.
Nedēļas pēdējā dienā pie stūres alkohola reibumā pieķerti desmit vadītāji, bet viens šoferis apturēts, būdams narkotisko vielu ietekmē, liecina policijas apkopotā statistika.