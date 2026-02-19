Aizvien ierobežota satiksme pēc smagās avārijas uz Liepājas šosejas, kur frontāli sadūrās sabiedriskais autobuss un kravas mašīna
foto: ekrānuzņēmums no video
Satiksme pie Apšupes krustojuma ar Liepājas šoseju aizvien ierobežota apgāzušās kravas automašīnas dēļ.
Sabiedrība

Aizvien ierobežota satiksme pēc smagās avārijas uz Liepājas šosejas, kur frontāli sadūrās sabiedriskais autobuss un kravas mašīna

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Satiksme pie Apšupes krustojuma ar Liepājas šoseju, kur trešdienas vakarā sadūrās kravas automašīna un starppilsētu sabiedriskais autobuss, aizvien ir ierobežota, liecina VSIA "Latvijas valsts ceļi" sniegtā informācija.

Aizvien ierobežota satiksme pēc smagās avārijas uz...

Autoceļš Jelgava (Tušķi)-Tukums (P98) joprojām ir bloķēts Tukuma virzienā. Satiksmi regulē Valsts policija.

Ceļu satiksmes negadījuma vietā aizvien atrodas negadījumā iesaistītā kravas automašīna, kas apgāzusies uz sāniem. Notikuma vietu uzrauga viena policijas ekipāža.

Jau ziņots, ka vakar, 18. februārī, uz autoceļa Jelgava (Tušķi)-Tukums (P98) pie Apšupes krustojuma ar Liepājas šoseju (A9) noticis ceļu satiksmes negadījums un bloķēta satiksme.

Policijā plkst. 18.53 saņemts izsaukums uz Dobeles novada Jaunbērzes pagastu autoceļa Rīga-Liepāja (A9) un Jelgava-Tukums (P98) krustojumu. Frontāli sadūrušies starppilsētu sabiedriskais autobuss un kravas automašīna.

Kā norādīja policijā, notikuma vietā mediķi apskata negadījumā iesaistītos.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) pastāstīja, ka negadījuma vietā strādāja piecas mediķu brigādes, tostarp ārsts speciālists.

Tēmas

LiepājaSadursmeJelgavaTukumsLatvijas valsts ceļiValsts policijaNeatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Citi šobrīd lasa