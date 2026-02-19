Aizvien ierobežota satiksme pēc smagās avārijas uz Liepājas šosejas, kur frontāli sadūrās sabiedriskais autobuss un kravas mašīna
Satiksme pie Apšupes krustojuma ar Liepājas šoseju, kur trešdienas vakarā sadūrās kravas automašīna un starppilsētu sabiedriskais autobuss, aizvien ir ierobežota, liecina VSIA "Latvijas valsts ceļi" sniegtā informācija.
Autoceļš Jelgava (Tušķi)-Tukums (P98) joprojām ir bloķēts Tukuma virzienā. Satiksmi regulē Valsts policija.
Ceļu satiksmes negadījuma vietā aizvien atrodas negadījumā iesaistītā kravas automašīna, kas apgāzusies uz sāniem. Notikuma vietu uzrauga viena policijas ekipāža.
Jau ziņots, ka vakar, 18. februārī, uz autoceļa Jelgava (Tušķi)-Tukums (P98) pie Apšupes krustojuma ar Liepājas šoseju (A9) noticis ceļu satiksmes negadījums un bloķēta satiksme.
Policijā plkst. 18.53 saņemts izsaukums uz Dobeles novada Jaunbērzes pagastu autoceļa Rīga-Liepāja (A9) un Jelgava-Tukums (P98) krustojumu. Frontāli sadūrušies starppilsētu sabiedriskais autobuss un kravas automašīna.
Kā norādīja policijā, notikuma vietā mediķi apskata negadījumā iesaistītos.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) pastāstīja, ka negadījuma vietā strādāja piecas mediķu brigādes, tostarp ārsts speciālists.