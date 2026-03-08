Ogres novadā ceļu satiksmes negadījumā cietuši divi cilvēki.
Autovadītāja netiek galā ar spēkrata vadību un nobrauc no ceļa - Ogres novadā avārijā cietuši divi cilvēki
Šodien īsi pirms plkst. 12 uz autoceļa Rīgas HES-Jaunjelgava (P85) notika ceļu satiksmes negadījums, kurā cieta divas personas, kuras tika nogādātas medicīnas iestādē, informēja Valsts policijā.
Autovadītāja netika galā ar automašīnas vadību, kā dēļ nobrauca no ceļa braucamās daļas un avarēja, skaidro policijā.
VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) platformā "X" vēstīja, ka autoceļa Rīgas HES-Jaunjelgava (P85) posmā starp Tomi un Ķeguma hidroelektrostaciju (HES) satiksme notika pa vienu joslu.
LVC norāda, ka patlaban satiksme pilnībā atjaunota.