Šodien 08:29
VIDEO: uz Kadagas ceļa vairāku automašīnu avārija, satiksme pilnībā bloķēta
Otrdienas rītā, 3. martā, uz Kadagas ceļa, Ādažu novadā, notikusi vairāku automašīnu sadursme, un ceļš šobrīd ir pilnībā bloķēts, portālam Jauns.lv ziņo aculieciniece.
Pēc viņas teiktā, satiksme negadījuma vietā ir paralizēta, un daļa autovadītāju cenšas avārijas vietu apbraukt pa gājēju ietvi. Notikuma vietā iespējams izveidojies tā dēvētais melnais ledus, kas varētu būt viens no negadījuma iemesliem.
Autovadītāji aicināti būt īpaši piesardzīgiem un, ja iespējams, izvēlēties alternatīvus maršrutus.