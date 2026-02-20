Apcietināts Indijas pilsonis, kurš izraisīja traģisko avāriju uz Liepājas šosejas
Ar tiesas lēmumu apcietināts trešdien Apšupes krustojumā avāriju izraisījušais kravas auto vadītājs - Indijas pilsonis, apstiprināja Valsts policija (VP).
Plašākus komentārus par negadījumu, kurā bija iesaistīta kravas mašīna un autobuss, policija pašlaik nesniedz, jo notiek procesuālās darbības.
VP apstiprina, ka 1990. gadā dzimušais kravas automašīnas vadītājs ir Indijas pilsonis. Likumsargi arī informē, ka autobusa vadītājs ir dzimis 1973. gadā.
TV3 raidījums "Degpunktā" vēstīja, ka autobusa šoferis guvis nopietnus ievainojumus, tostarp vīrietim amputētas abas kājas. Autobusā atradās astoņi pasažieri, bet mediķi apskatīja piecus no tiem. Cietušie guvuši dažādas traumas, tostarp, politraumas, iegurņa, sejas kaulu, galvas pamatnes lūzumus, vēstīja raidījums.
Jau ziņots, ka trešdien notikušajā autobusa un kravas auto avārijā pie Apšupes krustojuma ar Liepājas šoseju cietuši četri cilvēki.
Sākotnējā informācija liecina, ka kāds 1990. gadā dzimis vīrietis vadīja "Volvo" markas kravas automašīnu sakabē ar piekabi, neievēroja ceļa zīmes "Neapstājoties tālāk braukt aizliegts" prasības un izraisīja sadursmi ar autobusu, kurš pārvietojās pa Liepājas šoseju virzienā no Rīgas uz Liepāju.
Ceļu satiksmes negadījumā tika bojāti abi iesaistītie transportlīdzekļi un fiziski cieta četras personas, kuras tika nogādātas medicīnas iestādē.
Par notikušo policijā ir sākts kriminālprocess un tiek noskaidroti visi notikušā apstākļi.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā informēja, ka notikuma vietā glābēji ar hidraulisko instrumentu palīdzību atbrīvoja vienu cilvēku un nodeva mediķiem.
Tāpat no avarējušās kravas automašīnas noplūda dīzeļdegviela. Glābēji notikuma vietā novērsa noplūdi, pārsūknējot dīzeļdegvielu no bojātās bākas.