VIDEO: satiksme bloķēta! Notikusi smaga avārija uz autoceļa Jelgava-Tukums, iesaistīts sabiedriskais autobuss
Uz autoceļa Jelgava (Tušķi)-Tukums (P98) pie Apšupes krustojuma ar Liepājas šoseju (A9) noticis ceļu satiksmes negadījums un bloķēta satiksme, mikroblogošanas vietnē "X" raksta VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
Policijā plkst. 18.53 saņemts izsaukums uz Dobeles novada Jaunbērzes pagastu autoceļa Rīga-Liepāja (A9) un Jelgava-Tukums (P98) krustojumu. Frontāli sadūrušies starppilsētu sabiedriskais autobuss un kravas automašīna.
Kā norādīja policijā, notikuma vietā mediķi apskata negadījumā iesaistītos.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) pastāstīja, ka patlaban negadījuma vietā strādā piecas mediķu brigādes, tostarp ārsts speciālists. NMPD mediķi ir apskatījuši deviņus cilvēkus, bet iesaistīto veselības stāvokļus patlaban komentēt nevar.
Uz Liepājas šosejas ir bloķēta viena josla, bet autoceļš Jelgava-Tukums ir bloķēts Tukuma virzienā, informēja policijā. VSIA "Latvijas valsts ceļi" negadījuma vietu aicina apbraukt pa autoceļu Tukums-Auce-Lietuvas robeža (Vītiņi) (P104) vai caur Lesteni.