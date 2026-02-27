Indijas pilsonis izraisa smagu avāriju uz Liepājas šosejas - kā trešo valstu pilsoņi iegūst tiesības vadīt transportlīdzekļus Latvijā
18. februārī uz Liepājas šosejas notika smags ceļu satiksmes negadījums, kurā frontālā sadursmē bija iesaistīta kravas automašīna un sabiedriskais autobuss. Kā ziņots, kravas automašīnas vadītājs, kurš izraisīja avāriju, bija Indijas pilsonis. Šis incidents ir raisījis jautājumus par trešo valstu pilsoņu tiesībām vadīt transportlīdzekļus Latvijā un Eiropas Savienībā.
Saskaņā ar Latvijas Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) sniegto informāciju, trešo valstu pilsoņiem ir iespējams iegūt tiesības vadīt transportlīdzekļus Latvijā, taču, lai apmainītu ārvalstīs izsniegtu vadītāja apliecību pret Latvijas vadītāja apliecību, ir jāizpilda vairāki nosacījumi. Pirmkārt, personai, kas vēlas apmainīt vadītāja apliecību, jābūt patstāvīgai dzīvesvietai Latvijā vismaz sešus mēnešus. CSDD klientu apkalpošanas centrā ir jāiesniedz personu apliecinošs dokuments un ārvalstīs izsniegtā vadītāja apliecība. Ja apliecība ir izsniegta ārpus Eiropas Savienības, tad jāveic arī papildus pārbaudes un nepieciešamības gadījumā jālegalizē dokumenti.
Trešo valstu pilsoņiem, lai iegūtu Latvijas vadītāja apliecību, obligāti ir jākārto vadīšanas eksāmens visās kategorijās, kas norādītas viņu ārvalsts vadītāja apliecībā, turpretī Eiropas Savienības pilsoņiem šāds eksāmens nav nepieciešams. Pēc sekmīgas eksāmena nokārtošanas un veselības pārbaudes, CSDD izsniedz Latvijas vadītāja apliecību.
CSDD arī norāda, ka ārvalstu vadītāja apliecību autentiskums tiek pārbaudīts, sūtot pieprasījumus attiecīgajām ārvalstu iestādēm. Ja nepieciešams, ārvalstīs izsniegtās apliecības jāapstiprina ar “Apostille” vai jālegalizē. Tomēr ir valstis, no kurām informāciju par apliecību derīgumu CSDD nevar saņemt, piemēram, Krievija, Baltkrievija, ASV, Kanāda, Jaunzēlande, Azerbaidžāna, Uzbekistāna, Apvienotie Arābu Emirāti, Ēģipte un Turcija.
Šī informācija ir īpaši svarīga, lai nodrošinātu, ka visi ārvalstu pilsoņi, kas vēlas vadīt transportlīdzekļus Latvijā, atbilst Latvijas un Eiropas Savienības prasībām attiecībā uz vadītāja apliecību apmaiņu un atzīšanu.
Jau ziņots, ka 18. februāra vakarā uz autoceļa Jelgava (Tušķi)-Tukums (P98) pie Apšupes krustojuma ar Liepājas šoseju (A9) notika smags negadījums. Frontāli sadūrās starppilsētu sabiedriskais autobuss un kravas automašīna.