Briesmīgajā avārijā uz Liepājas šosejas cietušajam šoferim amputētas abas kājas
Pašreizējā informācija liecina, ka kravas automašīnas un starppilsētu autobusa briesmīgajā sadursmē uz Liepājas šosejas Dobeles novada Jaunbērzes pagastā vainojams kravas auto vadītājs, kurš negaidīti izbrauca uz galvenā ceļa, ceturtdien vēstīja TV3 raidījums "Degpunktā". Sadursmē vairāki cilvēki guvuši smagas traumas, bet autobusa šoferim ievainojumi bijuši tik smagi, ka nācies amputēt abas kājas.
“Degpunts” vēsta, ka kravas auto šķērsoja krustojumu, no Jelgavas puses izbraucot priekšā pa galveno ceļu braucošam autobusam, kas devās Liepājas virzienā. Kravas spēkrats dabūja triecienu pa piekabes sānu un apgāzās.
Spēkratā atradās astoņi pasažieri, mediķi apskatīja piecus no tiem. Vairāku pasažieru traumas bija pietiekami smagas — gan politrauma, gan iegurņa, sejas kaulu, galvas pamatnes lūzumi, tas liecina par nepiesprādzēšanos. Divas traumētās pasažieres, no kurām viena ir padsmitniece, atteicās no hospitalizācijas.
Kravas automašīnu ar Lietuvas reģistrācijas numuriem vadījis 35 gadus vecs Indijas pilsonis. “Degpunktā” komandas rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka vakar fūres šoferis tika ievietots īslaicīgās aizturēšanas vietā. Vai viņam tiks piemērots kāds drošības līdzeklis, Valsts policija nekomentē, norādot, ka ir uzsākts kriminālprocess un skaidroti negadījuma apstākļi.
Izrādās, šim krustojumam jau sen ir slikta slava. “Jā, diemžēl šis konkrētais krustojums man kā ekspertam ir ļoti labi pazīstams. Šajā krustojumā ir bijis ļoti daudz traģisku ceļu satiksmes negadījumu. Šeit ir risināt šis jautājums gan uzstādot tepat blakus atļautā ātruma radaru, vidējā ātruma kontroles zonu. Neskatoties uz to, ka šis krustojums ir pārbūvēts, diemžēl atkal kārtējais vadītājs ir bijis neuzmanīgs, nav pamanījis tuvojošos autobusu, un ir notikusi šī sadursme,” paziņoja Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis.
“Latvijas Valsts ceļu” pārstāve informē, ka konkrētajā krustojumā plānotas pārmaiņas. Tajā tiks izbūvēts divlīmeņu šķērsojums. Projekts jau ir izstrādāts, un šogad tiks izsludināts iepirkums būvdarbiem.
“Degpunktā” sazinājās ar uzņēmuma “Latvijas Sabiedriskais autobuss” pārstāvjiem, bet pagaidām atbildes nav saņēmis.