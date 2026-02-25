Babītes pagastā atklāta apjomīga nelegāla atkritumu izgāztuve - izmesti 1000 kubikmetri būvniecības un sadzīves atkritumu
Valsts vides dienests Babītes pagasta Dzilnuciemā kādā privātīpašumā atklājis apjomīgu atkritumu izgāztuvi, kurā izmesti aptuveni 1000 kubikmetri būvniecības un sadzīves atkritumu. Šobrīd tiek skaidrotas atbildīgās personas.
Pārbaudot saņemto informāciju par atkritumu izgāšanu privātīpašumā Mārupes novada Babītes pagastā, VVD inspektori notikuma vietā konstatēja ievērojamu vides piesārņojumu. Teritorijā bija izgāzti aptuveni 1000 kubikmetri būvniecības atkritumu, tostarp betons, ķieģeļi, asfalts, kā arī mehāniski apstrādāti atkritumi, kas saturēja gan būvniecības, gan sadzīves atkritumu piejaukumus.
VVD norāda, ka atsevišķas pazīmes liecina – mehāniski apstrādātie atkritumi, visticamāk, nav radušies vienā mājsaimniecībā, bet gan veicot mērķtiecīgas atkritumu apsaimniekošanas darbības, tos vācot un šķirojot.
Dienests turpina lietas apstākļu vērtēšanu un informācijas vākšanu, lai noskaidrotu atbildīgās personas. VVD atgādina, ka šādās situācijās pie atbildības tiek sauktas visas notikumā iesaistītās puses – atkritumu īpašnieks, zemes īpašnieks un pašu nelikumīgo darbību veicējs.
"Šāda rīcība ir nelikumīga un tiešā veidā apdraud vidi. Atkritumi piesārņo zemi, gruntsūdeņus un upes, un pastāv risks, ka lietus vai citi dabas procesi izskalos kaitīgas vielas, kas var radīt ilgstošu vai neatgriezenisku piesārņojumu," uzsver VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes Atkritumu kontroles daļas vadītājs Mārtiņš Egle.
Viņš arī piebilst, ka nelikumīgi uzglabāto atkritumu izvešana un iespējamā piesārņojuma novēršana pārkāpējam izmaksās daudz dārgāk nekā pareiza apsaimniekošana atkritumu rašanās brīdī.
Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam atkritumu savākšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana, reģenerācija vai apglabāšana ir atļauta tikai tam speciāli paredzētajās vietās. Patvaļīga būvniecības atkritumu uzglabāšana, apglabāšana vai pārvadāšana bez vides atļaujas ir administratīvi sodāms pārkāpums.
Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu atkritumu radītājam vai valdītājam var tikt piemērots naudas sods – fiziskajām personām līdz 1000 eiro, bet juridiskajām personām līdz 2800 eiro.
VVD izsaka pateicību iedzīvotājiem, kuri ziņo par vidē pamanītu piesārņojumu, un aicina to aktīvi darīt arī turpmāk, zvanot pa tālruni +371 26338800 vai izmantojot mobilo lietotni "Vides SOS".