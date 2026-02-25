VIDEO: Daugavpilī Dubrovina parkā nograndis sprādziens. Ir cietušais
Ceturtdien, 19. februārī, Daugavpils Dubrovina parkā nogranda sprādziens, kurā cieta cilvēks.
Kā ziņo Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, sprādziens notika 19. februārī, tehnosko darbu laikā. "Dubrovina parkā, iespējamas gāzes noplūdes rezultātā, notika eksplozija. Negadījumā cieta viena persona, kurai tika sniegta medicīniskā palīdzība," ziņo likumsargi. Valsts policija Jauns.lv norāda, ka "Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirknī uzsākta pārbaude un tiek skaidroti notikušā apstākļi."
Bet Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) Jauns.lv apstiprina, ka ir saņēmis izsaukumu uz minēto vietu Daugavpilī 19.februārī plkst. 10.14. "Izsaukuma vietā palīdzība sniegta vienai personai, kura stabilā stāvoklī nogādāta ārstniecības iestādē," ziņo NMPD.
Jāpiemin, ka daugavpilieši sociālajos tīklos jau vairākas dienas spriež, kāpēc memoriālā ir nodzisusi mūžīgā uguns, un izteikuši vairākas teorijas par notikušo. Dubrovina parks ir publisks parks Daugavpilī, kas atrodas Rīgas, Teātra, Parāžu un Daugavas ielu perimetrā. Pēc II pasaules kara Padomju Savienība parkā izveidoja kapa vietu kritušajiem PSRS karavīriem, bet kopš 2019. gada novembra parkā pie memoriāla tika iedegta "mūžīgā uguns".