Šodien 12:18
Jūrmalas slimnīcā dzemdībās mirusi sieviete
Jūrmalas slimnīcā dzemdību laikā mirusi sieviete, portālam Jauns.lv apstiprināja Jūrmalas slimnīcas valdes loceklis un ķirurgs Egons Liepiņš.
Aizvadītajā nedēļā Jūrmalas slimnīcā dzemdībās mirusi 43 gadus veca sieviete, bet bērnu izdevies izglābt. Valsts policijā šāds gadījums nav reģistrēts, portālam Jauns.lv apstiprināja policijas pārstāve Krista Andersone.
Plašāki komentāri par notikušo pagaidām netiek sniegti.
2022. gadā Jauns.lv vēstīja, dzemdībās Latvijā pērn mirušas 5 sievietes. Veselības ministrija dati liecina, ka 2023. gadā dzemdībās mirušas četras mātes, kamēr 2022. gadā – piecas. Sešas mātes mirušas 2021. gadā, 2020. gadā – četras, bet 2019. gadā – septiņas.