Viena no lielākajām atkritumu izvešanas kompānijām Rīgā vērsusies pie saviem klientiem ar svarīgu paziņojumu
Atkritumu apsaimniekotājs "CleanR" šīs īpaši aukstās ziemas apkures sezonas laikā saviem klientiem nepiemēros kavējuma procentus par kavētiem maksājumiem un neapturēs atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu, informē uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Valerijs Stankevičs.
Lēmums ir spēkā no 1. februāra līdz 2026. gada apkures sezonas beigām, un par to "CleanR" jau ir informējis atbilstošās pašvaldības, kurās uzņēmums sniedz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus. Šāds solis sperts, lai mazinātu finansiālo slogu mājsaimniecībām laikā, kad zemo gaisa temperatūru dēļ būtiski pieaugušas apkures un citu komunālo pakalpojumu izmaksas.
"Saprotam, ka šogad daļai iedzīvotāju apkures sezona nozīmē ievērojamu izdevumu pieaugumu, kas var ietekmēt klientu spēju laikus veikt komunālos maksājumus. Šajā periodā vēlamies atbalstīt iedzīvotājus pašvaldībās, kurās strādājam, un mazināt viņu finansiālo slogu, nepiemērojot kavējuma procentus par jaunajiem kavētajiem maksājumiem," komentē Valerijs Stankevičs.
"CleanR" nodrošina atkritumu apsaimniekošanu divās daļās Rīgas: pirmajā zonā (Rīgas Centra rajona un Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā) un otrajā zonā (Rīgas Kurzemes rajona administratīvajā teritorijā), kā arī Jūrmalā, Ķekavas novadā, Ropažu novadā, Ogres novadā (Ikšķilē un Tīnūžos), Jelgavas novadā (Ozolnieku, Cenas un Salgales pagastā) un Krāslavas novadā (Kastuļinas pagastā un Dagdas pilsētas un pagastu apvienību teritorijā).
Jautājumu gadījumā iedzīvotāji aicināti sazināties ar "CleanR" klientu apkalpošanas centru, zvanot uz tālruni 6711 1001, rakstot uz e-pasta adresi kc@cleanr.lv vai pašapkalpošanās portālā www.manai.videi.lv.