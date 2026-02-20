Vīrietis nejauši izmet atkritumos 20 zelta stieņus
Nepatīkamā situācijā bija nokļuvis kāds vīrietis Itālijā, atklājot, ka izmetis atkritumos 20 zelta stieņus.
Vietējā policija pavēstījusi, ka 57 gadus vecais vīrietis, kura vārds netiek izpausts, bija glabājis savus apmēram 120 000 eiro vērtos zelta stieņus skārda kārbā un nejauši to izmetis atkritumu tvertnē Itālijas dienvidu Apūlijas reģiona Portočezāreo. Savu briesmīgo kļūdu viņš aptvēris tikai nākamajā dienā, kad tvertnes saturs jau bija nogādāts uz vietējo izgāztuvi, vēsta Itālijas laikraksts “Corriere della Sera”.
Vietējie likumsargi pārbaudījuši novērošanas kameru ierakstus, lai pārbaudītu vīrieša apgalvojumus, un pārliecinājās, ka tik tiešām vīrietis kārbu bija izmetis publiskā atkritumu tvertnē, kuras saturs vēlāk tika aizvests uz izgāztuvi.
“Pēc vairāku stundu rūpīgas pārmeklēšanas policistiem izdevās atrast kārbu, kas bija cietusi, taču joprojām tajā bija visi zelta stieņi, (..) kas tika atdoti likumīgajam īpašniekam,” pavēstīja policija.
Tomēr šī vīrieša problēmas pat salīdzināt nevar ar sirdēstiem, ko jau 13 gadus pārdzīvo Velsas iedzīvotājs Džeimss Hauelss, kurš kopš 2013. gada cīnījies ar Ņūportas pilsētas pašvaldību par piekļuvi vietējam atkritumu poligonam, lai atrastu netīšām izmesto datora cieto disku ar apmēram 750 miljonu eiro (dažos medijos savulaik minēja vairāk nekā vienu miljardu eiro!) vērtajiem bitkoiniem. 2025. gadā apelācijas tiesa noraidīja Hauelsa prasību pret Ņūportas pilsētas padomi, kad centās panākt, lai viņam atļauj pārmeklēt atkritumu poligonu un atgūt disku. Pirms tam padome bija paziņojusi par plāniem slēgt šo poligonu un to “iekonservēt”. Nelīdzēja pat Hauelsa piedāvājums pilsētai ziedot prāvu daļu no atrastās bagātības, ja cieto disku brīnumainā kārtā būtu izdevies atrast.
Hauelss iegādājās bitkoinus pašos agrīnajos kriptovalūtas attīstības gados. Viņa privātā digitālā atslēga, ar ko piekļūt bitkoiniem, tika uzglabāta datora cietajā diskā. Tajā laikā bitkoinu vērtība nebija liela, un viņam nācās pārtraukt kriptovalūtas ieguves procesu, jo klēpjdatoru uzglabāja guļamistabā, un viņa toreizējā draudzene sūdzējās, ka tā radītais troksnis naktī traucē gulēt. Drīz pēc tam viņš klēpjdatoram nejauši uzlēja limonādi un, par spīti visiem tīrīšanas mēģinājumiem, tas vairs normāli nestrādāja. Viņš pārdeva tā detaļas, paturot tikai cieto disku, kura saturu pārsūtīja uz “Apple” datoru. Vienīgais, ko neizdevās pārkopēt, bija mazais fails, kas saturēja bitkoinu piekļuves paroli, jo tas nebija savietojams ar “Apple” operētājsistēmu.
Cieto disku viņš ielika sava galda atvilktnē un par to aizmirsa uz trim gadiem, koncentrējot uzmanību uz darbu un ģimeni, kurā auga divi mazi bērni. 2013. gadā Hauelsa draudzene šo cieto disku izmeta bez viņa ziņas.
Džeimsa Hauelsa bēdu stāsts šo gadu gaitā regulāri atspoguļots dažādos pasaules medijos. Vienīgais, kas reportāžās pastāvīgi mainās, tā ir izmesto bitkoinu vērtība — ja sākotnēji stāstīja par zaudētajiem miljoniem, tad laika gaitā summa uzauga līdz tādai, kas varētu likt sajukt prātā. Piemēram, reportāžā pirms četriem gadiem minētā summa bija "tikai" 350 miljoni dolāru.
Kādā no pēdējām intervijām pagājušajā gadā Hauelss atzina, ka saviem dārgumiem klāt vairs netiks, un centīsies citādā veidā kompensēt savus milzu zaudējumus.
Kā liecina vietnē “investopedia.com” pieejamie dati, 2013. gada sākumā viena bitkoina cena bija 13 dolāri, līdz aprīlim pārsniedza 100 dolārus, oktobrī pārsniedza 200 dolārus, padarot Hauelsu par potenciālu miljonāru. Viss nebūtu tik sāpīgi, ja bitkoinu vērtība kristos. Taču Hauelss bija spiests noskatīties, kā viņa izmesto kriptomonētu vērtība turpina palielināties — 2016. gada beigās līdz 900 dolāriem, 2017. gada decembrī līdz 19 000 dolāriem, pēc dažu gadu krituma 2020. gada 31. decembrī cena sasniedza jau nepilnus 29 000 dolāru. Tālāk vēl trakāk, jau 2021. gada 7. janvārī 40 000 dolāri, bet 14. aprīlī pat 64 895 dolāri, kas Hauelsam būtu devuši 519 miljonus dolāru! Turpmākos divus gadus kriptovalūtas cena krietni svārstījās un arī būtiski samazinājās, bet 2024. gada novembrī pēc Donalda Trampa uzvaras ASV prezidenta vēlēšanās tika sasniegti jauni rekordi: 10. novembrī sasniegti 80 152 dolāri, 13. novembrī — 91 203 dolāri, bet 21. novembrī — 98 370 dolāri, kas Hauelsam ienestu gandrīz 787 miljonus dolāru! Tiesa, pēdējā pusgada laikā bitkoina cena ir krietni samazinājusies, un tas šobrīd maksā nepilnus 57,7 tūkstošus dolāru, taču tik un tā Hauelss būtu bijis ļoti bagāts cilvēks.